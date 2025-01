Die Bestimmungen, die regeln, wie man Fussballvermittler wird (Lizenzierungsverfahren), treten folglich am 9. Januar 2023 in Kraft, während die Bestimmungen zur Regelung der Tätigkeit von Fussballvermittlern erst am 1. Oktober 2023 in Kraft treten. Somit haben interessierte Personen genügend Zeit, sich gemäss FFVR ordnungsgemäss als Fussballvermittler zu lizenzieren.