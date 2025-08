FIFA-Präsident ruft Concacaf-Länder dazu auf, nach der Vorrundenauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ weiter zu träumen

Gianni Infantino hat die Concacaf-Nationen nach der am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) durchgeführten Auslosung der Concacaf-Qualifikation für die Endrunde 2026 dazu aufgerufen, weiterhin davon zu träumen, bei der bislang grössten und inklusivsten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dabei zu sein.

2026 wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erstmals in drei Ländern ausgetragen (Kanada, Mexiko und USA). Das Concacaf-Trio hat seine Startplätze für die Endrunde in Nordamerika bereits auf sicher.

Gemäss dem strategischen Ziel der FIFA, Ländern und Klubs in den nächsten vier Jahren mehr Möglichkeiten zu bieten, auf globaler Bühne mitzumachen, bedeutet die beispiellose Vergrösserung des Teilnehmerfelds der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ von 32 auf 48 Teams, dass sich noch mindestens drei weitere Concacaf-Nationen für die Endrunde qualifizieren.

Zwei weitere Länder haben zudem die Chance, sich über das FIFA-Play-off-Turnier zu qualifizieren, womit die Concacaf mit bis zu acht Teams vertreten sein könnte, d. h. mit doppelt so vielen wie bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™.

"Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ist die bislang grösste und inklusivste. 48 Teams aus aller Welt werden in Nordamerika dabei sein", sagte der FIFA-Präsident in einer Videobotschaft bei der Auslosung, bei der die Concacaf-Teams in sechs Fünfergruppen gezogen wurden.