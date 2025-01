FIFA-Generalsekretär im Gespräch mit der Geschäftsführerin der National Women’s Soccer League und Co-Präsidentin des Women’s Leagues Forum über die weitere Entwicklung des Frauenfussballs

Wachstum des Frauenprofifussballs im Zentrum der Gespräche in New York

Treffen von Mattias Grafström und Jessica Berman am NWSL-Hauptsitz

FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström und Jessica Berman, Geschäftsführerin der National Women’s Soccer League (NWSL) und Co-Präsidentin des Women’s Leagues Forum, haben in New York (USA) die Entwicklung des Frauenprofifussballs sowie Möglichkeiten für weitere Fortschritte erörtert.

Die 2012 gegründete NWSL hat sich als eine der führenden Ligen der Welt sowie als wichtigste Plattform für Spitzenfrauenfussball in den USA etabliert. In der Saison 2024 verzeichnete die Liga mit insgesamt 14 Teams erstmals mehr als zwei Millionen Zuschauer, was die zunehmende Popularität unterstreicht.