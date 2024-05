Brasilien vom FIFA-Kongress zum Gastgeber der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ ernannt

Austragung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien

Beim 74. FIFA-Kongress in Bangkok (Thailand) wurde Brasilien zum Ausrichter der zehnten Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ ernannt, die 2027 ausgetragen wird. Damit findet das Turnier erstmals in Südamerika statt.

Der Bekanntgabe ging das umfassendste Bewerbungsverfahren für eine FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ voraus, bei dem der Ausrichter erstmals in einer offenen Abstimmung durch den FIFA-Kongress gewählt wurde.

Das Turnier bietet der FIFA die einzigartige Möglichkeit, an den Erfolg der vorangehenden Ausgaben anzuknüpfen, allen voran an die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im letzten Jahr in Australien und Aotearoa Neuseeland, die weltweit viel Lob erhielt und etliche Rekorde verzeichnete.