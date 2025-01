Das Unterstützungs- und Bewilligungsprogramm zur VAR-Einführung (IAAP) wurde am 3. März 2018 bei der 132. Jahresversammlung des International Football Association Board verabschiedet. Jeder Wettbewerbsorganisator, der VAR-Technologie gemäss Spielregeln nutzen will, muss ein fünfstufiges Verfahren absolvieren.

Alle Organisatoren, die VAR bei ihren Wettbewerben einführen möchten, müssen sämtliche Schritte des IAAP einhalten, einschliesslich Technologietests und -bewilligung seitens der FIFA. Wettbewerbsorganisatoren, die VAR-Systeme bei Pflichtspielen bereits einsetzen, müssen ihre Technologie von der FIFA nicht nochmals prüfen und bewilligen lassen, sofern das System in allen Stadien getestet wurde, in denen es eingesetzt werden soll. In Stadien, in denen der jeweilige Wettbewerbsorganisator VAR-Systeme noch nie eingesetzt hat, müssen allerdings Technologietests durchgeführt werden.