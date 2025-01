5 GRUNDLEGENDE FAKTEN ZUM VIDEOBEWEIS

Das VAR-Team ist in einem Video-Überprüfungsraum in Paris stationiert.

DAS VIDEO-ASSISTENTEN TEAM (VAR TEAM)

Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019™ 27 Schiedsrichterinnen und 47 Schiedsrichterassistentinnen aus 42 Ländern aufgeboten. 10 der 15 aufgebotenen Video-Spieloffiziellen standen als VAR oder Schiedsrichter bereits bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ im Einsatz. Die für die Frauen-WM aufgebotenen Schiedsrichterinnen haben ihr Können bereits bei früheren Turnieren wie den FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaften 2016 und 2018 in Jordanien und Uruguay sowie den FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaften 2016 und 2018 in Papua-Neuguinea und der französischen Bretagne unter Beweis gestellt.

AVAR2

AVAR1

VAR

FIFA Schiedsrichtervorbereitung

Die Schiedsrichterinnen haben sich bei einem Trainingslager in Doha (Katar) den letzten Schliff für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Frankreich geholt.

DER VIDEO OPERATION RAUM

Das VAR-Team unterstützt die Schiedsrichterin aus einem Video Operation Raum, der sich im internationalen Sendezentrum in Paris befindet. Alle massgebenden Kamerasignale der neun Stadien werden über ein Glasfasernetz in den Video Operation Raum übermittelt. Die Schiedsrichterin in jedem Stadion ist über ein modernes, über Glasfaser verbundenes Kommunikationssystem mit dem VAR-Team verbunden.

KAMERAS

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

VIDEOBEWEIS IM ÜBERBLICK

Für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019™ haben die Schiedsrichter klare Anweisungen erhalten, wann sie Informationen vom Video-Assistent ohne weitere Prüfung akzeptieren können und in welchen Situationen Videoaufnahmen am Spielfeldrand angeschaut werden müssen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Überprüfung am Spielfeldrand (zur Auslegung)

Tore

Strafstossentscheidungen

Alle Vorfälle im Zusammenhang mit Feldverweisen

Information vom Video-Assistent (für faktische Entscheidungen)

Tore

Strafstossentscheidungen

Alle Fälle von Spielerverwechslungen

Schiedsrichter-Videobereich

HANDZEICHEN

Hand ans Ohr

Offizielles Zeichen für den Videobeweis

Die Schiedsrichterin zeigt mit dem offiziellen VAR-Zeichen an, dass das Spiel für eine Überprüfung am Spielfeldrand oder zur Änderung einer Entscheidung auf der Grundlage der vom Video-Assistenten erhaltenen Informationen unterbrochen wird.

DIE VIRTUELLE ABSEITSLINIE

Virtuelle Abseitslinien sind computergesteuerte Linien, die auf das TV-Bild des Spielfelds projiziert werden und dem VAR dabei helfen, ein mögliches Abseitsvergehen zu erkennen. Die Abseitslinien sind die bestmöglichen und genausten Linien, die dank der Kalibrierung verschiedener synchronisierter Kamerawinkel mit der derzeitigen Technik gezogen werden können. Virtuelle Abseitslinien werden durch Computersoftware über das TV-Bild gezogen. Bei der Berechnung der effektiven Höhe dieser Linien werden neben vielen anderen Faktoren etwa der Blickwinkel, die Objektivverzerrung und die Wölbung des Spielfelds berücksichtigt. Die Linien werden dann durch den Technologieanbieter vor jedem Spiel anhand der genauen Spielfeldabmessungen und Verhältnisse am jeweiligen Tag kalibriert. Dem VAR-Team stehen zum Erkennen von Abseitspositionen verschiedene Instrumente zur Verfügung, die alle bei verschiedenen Tests an verschiedenen Spielorten von einer unabhängigen Drittpartei überprüft wurden.

3-D-Abseitsliniensystem

VAR-INFORMATIONSSYSTEM

TECHNOLOGIEANBIETER

Der reibungslose Einsatz von Technologie bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019™ erfordert viel Planung, Koordination und Organisation. Aus diesem Grund arbeitet die FIFA mit verschiedenen Technologieanbietern zusammen, die auf ihrem Gebiet allesamt Experten sind. Für die einzelnen Technologien handelt es sich dabei um folgende Anbieter: Videobeweis (VAR): Riedel Communications GmbH & Co. KG (audio) and Hawk-Eye Innovations Ltd (video) Torlinientechnologie (GLT): Hawk-Eye Innovations Ltd