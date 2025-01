Schutzmassnahmen sind proaktive Schritte zum Schutz von Menschen vor Schaden und Missbrauch durch Präventions- und Bekämpfungsmassnahmen sowie durch die Förderung ihres Wohlergehens. Damit verbunden sind alle möglichen Massnahmen, um Risiken zu erkennen und zu bekämpfen sowie Schaden und Misshandlungen in Form von körperlichem, sexuellem und emotionalem Missbrauch sowie Vernachlässigung, Menschenhandel und Ausbeutung zu verhindern. Ebenfalls eingeschlossen ist die Einrichtung angemessener Systeme, um Bedenken aufzunehmen und zu klären. Der Kinderschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Schutzmassnahmen und umfasst die Vorkehrungen, die bei einem spezifischen Misshandlungsverdacht oder vorfall oder einer spezifischen Gefährdung von Kindern ergriffen werden. Sie erfordern eine Überweisung an spezialisierte Kinderschutzstellen, Strafverfolgungsbehörden und lokale Fachorganisationen mit Erfahrung in der Beratung und Fallbearbeitung im Kinderschutz.