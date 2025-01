Was ist der FIFA-Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien? Der FIFA-Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien schützt Spieler, Teams und Offizielle vor Onlinebeleidigungen, indem er Hass von ihren Feeds fernhält und sie sich so unbeschwert auf ihre Teilnahme an FIFA-Veranstaltungen konzentrieren können. Der Dienst fängt zudem beleidigende, diskriminierende oder einschüchternde Posts an Follower ab und verhindert so, dass solche Posts zur Normalität werden.