Die französischen Spieler, die sich den Vizeweltmeistertitel holten, wurden während des Turniers insgesamt am meisten beleidigt. Die Spieler- und Teamkonten Brasiliens und Englands waren ebenfalls oftmals Ziel. Während der Gruppenphase verzeichnete Mexiko fast doppelt so viele beleidigende Botschaften gegen seine Spieler wie die anderen Teams. Die in den früheren Turnierphasen erkannten Beleidigungen waren oft auf konkrete Ereignisse zurückzuführen. So wurde England besonders für Vorfälle abseits des Spielfelds angegriffen, während Deutschland und die USA im Zusammenhang mit nicht spielbezogenen Ereignissen eine hohe Zahl homophober Botschaften verzeichneten.