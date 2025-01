Zur Unterstützung praktischer Massnahmen gegen die Absender von Onlinebeleidigungen an Teams und Spielerinnen des Turniers kategorisierte der Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien mithilfe eines eigenen Systems die betreffenden Kommentare/Posts nach Schweregrad: 3. Kategorie: Zahl der identifizierten und überprüften Kontoinhaber, die Absender von Posts waren. 2. Kategorie: Zahl der Konten, die im Rahmen des Diensts zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien kontrolliert wurden. Viele dieser Konten werden auch in den Monaten nach dem Turnier weiterhin überprüft. 1. Kategorie: Konten, die für eine vollständige Identifizierung wahrscheinlich ein unverhältnismässiges Mass an Ressourcen erfordern. Die Handlungsempfehlungen konzentrieren sich deshalb auf grün oder gelb markierte Konten. Während des Turniers wurden von 7085 Konten Beleidigungen oder Drohungen abgeschickt. 3570 dieser Konten wiesen Kommentare auf, die in die 1. Kategorie eingestuft wurden. 628 davon wurden vom Dienstleistungserbringer auf ihre Identität hin überprüft. Von 7085 Konten, von denen während des Turniers Beleidigungen verschickt werden, konnte die Herkunft ermittelt werden. 67 % stammten aus Nord- und Mittelamerika, 21 % aus Europa.