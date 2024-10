Republik Korea laut FIFA-Präsident „ein gutes Vorbild“

Gianni Infantino besuchte den Sitz des Koreanischen Fussballverbands (KFA)

Zweites Treffen in drei Monaten mit KFA-Präsident Chung Mong Gyu

FIFA-Forward-Unterstützung für das Nationale Fussballzentrum des KFA im Mittelpunkt der Gespräche

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat zu Beginn seiner Reise nach Südkorea den Hauptsitz des Koreanischen Fussballverbands (KFA) in Seoul besucht und dabei das Land als Vorbild für die nationale, regionale und globale Entwicklung des Fussballs gelobt.

Bei seinem dritten Besuch als FIFA-Präsident und dem ersten seit der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2017™ wurde Infantino vom KFA-Präsidenten Chung Mong Gyu empfangen, der ihn über den Bau des neuen Nationalen Fussballzentrums des Verbands in Cheonan informierte, der mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm unterstützt wird. Das Zentrum soll im Mai 2025 fertiggestellt werden.

Bereits im August trafen sich die beiden Führungskräfte am Rande der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

„Ich hatte ein konstruktives Gespräch mit den Verantwortlichen des Koreanischen Fussballverbands (KFA) in Seoul, der von Chung Mong Gyu geleitet wird“, so der FIFA-Präsident. „Wir haben darüber gesprochen, wie das FIFA-Forward-Programm die Entwicklung des Fussballs weiter vorantreiben kann, und haben allen für ihre beeindruckende Arbeit gedankt. Die Republik Korea ist ein Vorbild dafür, wie man den Fussball (auch im Frauen- und Jugendbereich) verwalten, entwickeln und in dessen Förderung investieren kann.“

Vom 21. bis 28. September 2024 fand an der Hanyang-Universität in Seoul der Homeless World Cup™ statt. Es war das erste Mal, dass das Turnier in Asien ausgetragen wurde. Insgesamt nahmen daran 450 Spieler und 52 Mannschaften aus 38 Nationen teil. Seit der Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung mit der Homeless World Cup Foundation (HWCF) am 2. August in Paris war es auch das erste Mal, dass die FIFA den Wettbewerb unterstützte.

Die Republik Korea ist ein Aushängeschild des asiatischen Fussballs und war bei den letzten zehn Ausgaben der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ dabei. 2002 veranstaltete das Land gemeinsam mit Japan die erste Endrunde ausserhalb Europas und Amerikas. Auch bei den letzten drei Auflagen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ war Südkorea mit dabei. Die Nation qualifizierte sich in diesem Jahr sowohl für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ in Kolumbien als auch für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ in der Dominikanischen Republik. Im vergangenen Jahr belegte sie bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2023™ in Argentinien den vierten Platz und nahm auch an der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023™ in Indonesien teil.