Eine Woche danach: Geschichten von der Obdachlosen-Weltmeisterschaft

Mexiko gewann sowohl das Turnier der Männer als auch das der Frauen beim Homeless World Cup 2024 in Seoul

Das Turnier setzt sich für eine Welt ohne Obdachlosigkeit ein

Bereits eine Woche nach Ende des Turniers haben sich Leben verändert

Eine Woche ist vergangen, seit die 19. Ausgabe der Obdachlosen-Weltmeisterschaft in Seoul, Republik Korea, zu Ende gegangen ist, und schon jetzt nimmt die positive soziale Wirkung, für die das Turnier bekannt ist, Gestalt an. Die Obdachlosen-WM hat ein Ziel: Sie soll das Leben der Teilnehmer verändern und die Wahrnehmung und Einstellung gegenüber Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, verändern. Die Vision der Homeless World Cup Foundation (HWCF) von einer Welt ohne Obdachlosigkeit ist mehr als nur ein Zeichen des guten Willens: Es ist ein Ziel, das die Stiftung Jahr für Jahr durch die universelle Sprache des Fussballs erreicht. Viele Teilnehmer des Turniers haben seit 2003 ein Zuhause, eine feste Adresse und/oder Arbeit in Sportgemeinschaften gefunden und geben oft etwas an die Mitgliedverbände zurück, für die sie gespielt haben. Das ist eine echte lebensverändernde Wirkung.

Geschichten der Obdachlosen-Weltmeisterschaft 01:55

Das jährlich stattfindende Turnier ist bis ins kleinste Detail darauf zugeschnitten, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, von der Arbeit der HWCF zu profitieren. So kann man beispielsweise nur einmal im Leben an dem Wettbewerb teilnehmen. Dadurch wird sichergestellt, dass möglichst viele Menschen die Chance auf einen Neuanfang erhalten – seit Beginn des Turniers im Jahr 2003 hat dies bereits 1,2 Millionen Obdachlosen geholfen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Ausgabe 2024 – das erste Turnier seit der Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen der FIFA und der HWCF – nicht anders sein wird, da bereits Leben verändert wurden. Felizia Sandberg, ehemalige schwedische Spielerin und jetzige Trainerin Felizia Sandberg erlebte die Vorteile des Fussballspielens, als sie Schweden bei der Obdachlosen-WM 2014 in Santiago de Chile vertrat. Zehn Jahre später hilft sie nun als Trainerin der schwedischen Mannschaft, die Vorteile an andere weiterzugeben.

„Die Obdachlosen-WM hat mir das Leben gerettet. Ich hatte mit Suchtproblemen zu kämpfen, war heroinabhängig. Aber als ich in Chile spielte, hat sich mein Leben verändert und ich bin seitdem clean“, sagte Sandberg. “Einige unserer Spieler mochten Fussball nicht, bevor sie zu uns kamen, aber jetzt lieben sie Fussball, weil er mehr als nur ein Spiel ist. Fussball bringt Hoffnung und Zusammengehörigkeit.“

Sandbergs Mutter ist Teil des schwedischen Kaders für 2024, der in Seoul war. Nachdem sie die Wirkung des Fussballs auf ihre Tochter gesehen hatte, schloss sie sich vor 18 Monaten dem Team an und ist seitdem ebenfalls drogenfrei.

Yasmeen Khan, Indien

Yasmeen Khan wuchs in New Seemapuri, dem größten Slumgebiet Neu-Delhis, mit geringen Lebensperspektiven und der Erwartung auf, den traditionellen Weg für junge Frauen zu gehen: Heirat und wenig Mitspracherecht bei der eigenen Zukunft.

Das änderte sich alles, als das indische Sozialunternehmen Slum Soccer ihre Region besuchte und durch Fussball Hoffnung und Veränderung brachte.

„Fussball hat mein Leben verändert. In der Gegend, aus der ich komme, gibt es viele vom Schicksal gebeutelte Familien, und die Gemeinde ist nicht sehr sicher“, sagte Khan. “Man sieht kleine Kinder, die Drogen nehmen. Mädchen dürfen dort keine Shorts tragen, daher ist es für mich sehr schwierig, zum Fussballspielen zu kommen. Aber dank Slum Soccer hat sich in unserer Gemeinschaft sehr viel verändert. Sie haben uns durch Fussball erzogen. Anfangs durften Mädchen nicht nach draußen gehen, keine Shorts tragen und nicht ohne Schal ausgehen. Jetzt tragen Mädchen Shorts und spielen Fussball. Das hat einen enormen Einfluss auf unsere Gemeinschaft gehabt.

„Diese Obdachlosen-WM wird für mich und meine Gemeinschaft ein Wendepunkt sein, denn wenn ich zurückkomme und für die Nationalmannschaft gespielt habe, werden auch andere Mädchen anfangen zu spielen. Ihre Eltern werden sie zum Training schicken und sagen: 'Wenn sie es kann, warum kannst du es dann nicht?'“

Khans Trainer Sandesh Borde schloss sich den Worten seiner Spielerin an.

„Es ist ein Wunder für die Mädchen, sie hatten keine Hoffnung in ihrem Leben, sie hatten nichts. Ich bin sicher, dass sie voller Hoffnung hierher kamen und alle das Gefühl hatten, dass sie in ihrem Leben etwas tun können“, sagte Borde. “Sie sind Vorbilder für die Gesellschaft, in der die Mädchen vom Sport ferngehalten wurden. Das ändert sich und ich bin sicher, dass die Spielerinnen eine Revolution in ihren Gemeinden auslösen werden.“

Reed Fox, Coach, Street Soccer USA

Reed Fox ist Direktor bei Street Soccer USA. Die Obdachlosen-WM in Seoul 2024 ist sein fünftes Turnier, bei der er die amerikanische Mannschaft anführt. Für Fox ist die Tatsache, dass ehemalige Spieler immer wieder zurückkommen, um der nächsten Generation von Teilnehmern zu helfen, ein Zeichen dafür, dass das Turnier eine große Wirkung hat.

„Obdachlosigkeit isoliert und ist mit einem großen Stigma verbunden“, so Fox. “Aber dieses Turnier zeigt, dass Obdachlosigkeit zwar jeden treffen, aber auch jeder der Obdachlosigkeit entkommen kann. Fussball bietet diesen Ausgleich, die positive Einstellung, die Gemeinschaft, und das ist genau das, was die Menschen sich wünschen.“

„Drei unserer Trainer in diesem Jahr sind ehemalige Obdachlosen-WM-Spieler, daher ist es eine großartige Erfahrung, von der sie viel mitnehmen können.“

Die FIFA ist zum ersten Mal beim Turnier dabei, was laut Fox für alle Beteiligten eine zusätzliche Spannung mit sich bringt.

„Die Spieler sind überglücklich: Sie sind mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft aufgewachsen, und jeder kennt die FIFA. Dass sie nun Teil der Obdachlosen-WM sind, unterstreicht wirklich, wie groß und besonders sie ist.“

Natalie Handley, Schiedsrichterin

Die Rückkehr von Spielern in einer neuen Funktion beschränkt sich nicht nur auf das Coaching, denn Natalie Handley kehrt als Schiedsrichterin zurück, um Barrieren abzubauen.

Ursprünglich vertrat sie Wales als Spielerin bei der Obdachlosen-WM 2014 in Santiago. Das Turnier veränderte Natalies Leben so sehr, dass sie zurückkommen musste, um die erste internationale Schiedsrichterin (Mexiko-Stadt 2018) und die erste Frau zu werden, die ein Finale (Sacramento 2023) leitete.

„Die Obdachlosen-WM ist für mich etwas Besonderes, sie hat mir geholfen, mein Leben zu retten und wieder auf die richtige Bahn zu bringen“, sagte Handley. “Sie hat mir das Selbstvertrauen gegeben, ich selbst zu sein: Ich liebe Fussball und ich liebe es, mit den Menschen hier zusammen zu sein, die ihr Leben verändern.

„Auf dem Spielfeld bist du nicht nur irgendeine Person, du bist ein Spieler/in. Du bist nicht obdachlos, du bist kein Psychiatriepatient, du bist nicht drogen- oder alkoholabhängig, du bist ein/e Profifussballer/in, und ich liebe es.“

Carlos Alberto Sanchez Gomez, Mexiko

Im Rahmen der FIFA-Unterstützung der Obdachlosen-WM wurden alle Spiele auf FIFA+, dem Streaming-Dienst der FIFA, übertragen, sodass Menschen auf der ganzen Welt die Action genießen und den Geschichten der Spieler lauschen konnten.

Spieler wie der Mexikaner Carlos Alberto Sanchez Gomez, der nie davon geträumt hätte, dass er von der FIFA beim Fussballspielen übertragen wird, sodass Freunde und Familien zuschauen können, aber auch Menschen auf der ganzen Welt inspiriert.