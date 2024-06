Hochspannung vor der Auslosung der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™

Austragung des Turniers vom 31. August bis zum 22. September in Bogotá, Cali und Medellín

Auslosung am Mittwoch, 5. Juni, um 10 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) in Bogotá und live auf FIFA+

Die Auslosung der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ findet am Mittwoch, 5. Juni, in Bogotá statt und wird live auf FIFA+ übertragen. Schauplatz der um 10 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) beginnenden Auslosung ist das Kongresszentrum „Hall 74“ in der kolumbianischen Hauptstadt. Ausgelost werden die Paarungen der Gruppenspiele der elften Ausgabe das Turniers, das dieses Jahr erstmals mit 24 statt wie bislang 16 Teams ausgetragen wird.