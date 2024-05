Anmeldeverfahren für das Volunteer-Programm der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ eröffnet

Rund 800 Freiwillige werden während des Turniers, das in Bogotá, Cali und Medellín ausgetragen wird und an dem erstmals 24 Mannschaften teilnehmen, in 20 Funktionsbereichen in etwa 30 Funktionen Unterstützung leisten. Die Bewerber müssen in Kolumbien leben und zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung mindestens 18 Jahre alt sein. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Nationalität, allerdings müssen sich die Bewerber bis Sonntag, den 2. Juni, bewerben.