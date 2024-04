Farbenfrohes Emblem der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™

Zweite Austragung des Turniers in Südamerika, erstmals mit 24 Teams

Motiv des Caño-Cristales-Flusses in Kolumbien als Symbol für den Weg der Spielerinnen an die Spitze

Hauptelement ist der einzigartige und weltbekannte Caño Cristales, der auch „flüssiger Regenbogen“ genannt wird. Im Emblem zu sehen sind auch die Farben der kolumbianischen Flagge (Gelb, Blau und Rot) als Reverenz an den Gastgeber des Turniers sowie den Wettbewerb selbst.

Während die markanten Farben für die multikulturelle kolumbianische Gesellschaft und die Lebensfreude der Menschen stehen, veranschaulicht der Regenbogen-Fluss die Bedeutung der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ auf dem Weg an die Spitze.

„Spielerinnen wie Linda Caicedo und Salma Paralluelo zeigten bei der letzten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft eine brillante Leistung, was nach ihrem überragenden Auftritt bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2022 in Costa Rica alles andere als überraschend war“, sagte FIFA-Frauenfussballdirektor Sarai Bareman.

„Dieses Emblem illustriert, wie dieses Turnier als Sprungbrett für die Weltbühne dienen kann. Wir können es kaum erwarten, in Kolumbien erstklassigen Fussball und neue Talente zu sehen.“

Lange vor der Kolumbianerin Caicedo und der Spanierin Paralluelo sorgte die US-Amerikanerin Alex Morgan bei der U-20-Frauen-WM 2008 in Chile für Furore, als sie mit vier Treffern massgeblich am US-Triumph beteiligt war. Alexandra Popp schaffte 2010 den Durchbruch, als sie auf heimischem Boden mit Deutschland den Titel gewann und Torschützenkönigin wurde. Die elfte Ausgabe der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ wird zweifellos neue Namen an die Spitze katapultieren.