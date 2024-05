KINTI™ als offizielles Maskottchen der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ präsentiert

Premiere des hinreissenden Kolibris im botanischen Garten in Medellín

KINTI™, die im bezaubernden botanischen Garten Orquideorama in Medellín Premiere feierte, ist eine der wichtigsten Botschafterinnen des Turniers, das vom 31. August bis zum 22. September mit insgesamt 24 Teams an drei Spielorten in ganz Kolumbien ausgetragen wird.