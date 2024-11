FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Oktober 2024)

Frauenfussballkampagnen rund um den Globus

Die 211 Mitgliedsverbände werden von der FIFA durch verschiedene Programme finanziell und logistisch unterstützt.

Wir werfen einen Blick auf die außergewöhnliche Arbeit, die die FIFA-Mitgliedsverbände in den letzten Wochen geleistet haben, um den Fussball zu fördern, zu stärken und wirklich global zu machen.

Es war eine weitere arbeitsreiche Zeit für die Entwicklung von Eliteschiedsrichtern in verschiedenen Teilen der Welt. In Nordirland startete eine Rekrutierungskampagne mit verschiedenen Kursen über einen Zeitraum von einem Monat. Dieser Vorstoß steht im Einklang mit dem Bestreben von Bibiana Steinhaus-Webb, weltweit mehr weibliche Spieloffizielle zu fördern.

Die bekannte ehemalige deutsche Schiedsrichterin wurde vor kurzem zur Leiterin der Frauenabteilung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision ernannt, wobei die Dominikanische Republik 2024 ihr erstes Turnier in dieser Funktion ist.

Auch in Südamerika war die Weiterentwicklung von Schiedsrichtern ein Thema: Uruguay (Futsal und Beachsoccer), Paraguay (Futsal) und Ecuador (Ausbilder und Berater) empfingen eine FIFA-Delegation zur Entwicklung von Spielleitern.

In Namibia fand ein umfangreicher FIFA-Eliteschiedsrichterkurs in der Hauptstadt Windhoek statt.

Schweden: Qualifikationspiel für die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ vor Rekordkulisse

Schweden beendete die Hauptrunde der Qualifikation für die FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ im Estrad Alingsås vor einer Rekordkulisse. Mit einem deutlichen 11:1 (3:0)-Sieg setzen sich die Schwedinnen gegen Belgien durch und sicherten sich den Gruppensieg.

Insgesamt traten 23 Mannschaften in sechs Miniturnieren an einem Ort gegeneinander an. Die sechs Gruppensieger qualifizierten sich für die Eliterunde und treffen dort auf die topgesetzten Mannschaften aus Portugal und Spanien. Die Eliterunde wird vom 18. bis 23. März 2025 in zwei Vierergruppen ausgetragen, wobei sich die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe für die erste FIFA Frauen-Futsal-Weltmeisterschaft™ auf den Philippinen (21. November bis 7. Dezember 2025) qualifizieren.

Sechste Phase des FIFA-Programms "Football for Schools" in Saudiarabien

Im Oktober ging die sechste Phase des FIFA-Programms „Football for Schools“ zu Ende, mit dem Talente in der Region Al-Ahsa entdeckt werden sollen. An dem vom Fussballverband Saudiarabiens (Saudi Arabian Football Federation (SAFF)) unter Aufsicht der FIFA und in Zusammenarbeit mit dem Sport- und dem Bildungsministerium organisierten Programm nahmen 127 Schüler und 85 Schülerinnen, 32 Lehrer und 31 Lehrerinnen sowie zehn Trainer und neun Trainerinnen teil. Der erste Tag des Programms bestand aus Vorträgen und Workshops für Lehrer, in denen die Struktur des Programms erläutert wurde. Am zweiten Tag wurden praktische Trainingseinheiten für die Schüler durchgeführt, wobei das Spielfeld in mehrere Trainingsstationen unterteilt war. Frühere Phasen des Programms fanden in Jeddah, Riyadh, Dammam, Jazan und Madinah statt; die siebte Phase ist in Makkah geplant.

Frauenfussballkampagnen rund um den Globus

Das anhaltende Wachstum des Frauenfussballs auf dem Spielfeld unterstreicht die anhaltenden Investitionen der FIFA. Die FIFA hat gemeinsam mit den Mitgliedsverbänden (MAs) hart daran gearbeitet, die Beteiligung zu fördern und zu steigern. Eines der wichtigsten Programme zur Frauenfussballförderung der FIFA, von dem die Mitgliedsverbände profitieren, ist die Frauenfussballkampagne.

Von Tahiti bis Puerto Rico, von Honduras bis Ecuador und von Kenia bis Laos hat das Jahr 2024 die Vielfalt der kulturell unterschiedlichen Verbände unterstrichen, die Hand in Hand mit der FIFA zusammengearbeitet haben, um gleichgesinnten Kindern soziale und integrative Möglichkeiten zu bieten, Fussball in einer angenehmen Umgebung zu erleben.

Talentidentifizierung- und förderung in Uganda und Malawi

Der ugandische Fussballverband (FUFA) hat das Talent ID Framework (Rahmenwerk zur Talentidentifizierung) eingeführt, das sich auf vier Ziele konzentriert: Ausbildung und Entwicklung von Scouts, Erreichen aller Talente von überall her, Verbindung zu Talententwicklung. Es ist Teil der Integration des FIFA-Talentförderprogramms (Talent Development Scheme (TDS)), das darauf abzielt, die FIFA-Mitgliedsverbände langfristig und nachhaltig beim Ausschöpfen ihres Potenzials zu unterstützen und jedem Talent die Chance zu geben, entdeckt und gefördert zu werden.

Nach der erfolgreichen Einführung des FUFA Talend ID Framework hat die FUFA-Abteilung für Fussballentwicklung den ersten Fussball-Scouting-Kurs im FUFA-Technikzentrum in Njeru durchgeführt. Die 24 Teilnehmer des Kurses wurden von allen acht FUFA-Regionalverbänden eingeladen. Bei dem Kurs handelte es sich um eine 16-stündige Scouting-Qualifikation der Stufe 4, die eine Mischung aus Unterricht, Praxis auf dem Platz und Videobesprechungen zum Zwecke der Talentsuche umfasste.

Auch in Malawi stand die Talentförderung im Fokus. Der Fussballverband von Malawi (FAM) hat den von der FIFA ernannten TDS-Trainer Thabo Senong aus Südafrika vorgestellt, der die Luwinga-Akademie des Verbandes leiten wird. Der ehemalige Trainer der südafrikanischen A-Nationalmannschaft und der U20-Auswahl wird dabei von von Joseph Malizani, Robert Ng'ambi und Bridget Chirwa unterstützt.

„Unsere Aufgabe ist es nun, zusammen mit den technischen Mitarbeitern der Akademie die Talente zu fördern, zu trainieren und sie an die Wettbewerbe heranzuführen, an denen wir teilnehmen werden", sagte Senong. „Wir werden die Kinder auf die Zukunft vorbereiten und darauf, wie sie sich in ausländischen Ligen anpassen können und sie darauf vorbereiten, in Zukunft auf einem höheren Niveau zu spielen."

FIFA-Seminar für technische Direktoren in Lettland

Zum ersten Mal seit langer Zeit fand in Lettland ein von der FIFA organisiertes Seminar für neue technische Direktoren nationaler Verbände statt. Das Programm umfasste mehrere theoretische und praktische Lektionen. Ziel des Seminars ist es, Personen, die erst seit relativ kurzer Zeit in verantwortungsvollen Positionen in ihren Nationalverbänden tätig sind, auf die Aufgaben von Fussballfunktionären vorzubereiten.

75. FIFA-Kongress in Paraguay

Der 75. FIFA-Kongress wird in Asunción (Paraguay) stattfinden, wie der FIFA-Rat bei seiner Sitzung am 3. Oktober beschlossen hat.

Der Kongress wird zum sechsten Mal in Südamerika stattfinden und zwar am 15. Mai 2025 im Heimatland der CONMEBOL. Damit feiert der paraguayische Fussballverband (APF) seine 100-jährige Mitgliedschaft bei der FIFA. Der Verband war beim 14. ordentlichen Kongress am 24. Mai 1925 in Prag, Tschechien, beigetreten.