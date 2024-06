FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Mai 2024)

FIFA-Kongress in Thailand

Gemäss Beschluss des 74. FIFA-Kongresses findet die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im Jahr 2027 in Brasilien und damit erstmals überhaupt in Südamerika statt. Ein weiterer wegweisender Beschluss war die einhellige Resolution zur Bekämpfung von Rassismus im Fussball.

FIFA und irischer Fussballverband fördern gemeinsam den Mädchenfussball

Der irische Fussballverband hat in Zusammenarbeit mit der FIFA eine Initiative ins Leben gerufen, um die Teilnahme von Mädchen und Frauen am Fussball nachhaltig zu fördern. Mit Hilfe des FIFA-Programms zur Entwicklung von Ligen wurden in Newry und Enniskillen erfolgreich reine Mädchenfussballvereine gegründet. Mit dem Programm will die FIFA – getreu ihren Prioritäten – die Beteiligung von Mädchen und Frauen am Fussball dauerhaft steigern.