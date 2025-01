FIFA-Mitgliedsverbände im Fokus (Dezember 2024)

ÖFB entsendet Trio zum FIFA Talent Development Scheme in Belfast

Offizielles Poster für die FIFA-Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ vorgestellt

Anfang Dezember wurde das offizielle Poster für die FIFA-Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ vorgestellt, das ganz im Zeichen der Premiere der Beach-Soccer-WM in Afrika steht.

Das auffällige Design ist von alten Postkarten inspiriert, die die Nostalgie schriftlicher Feriengrüsse der Liebsten mit dem pulsierenden Sommerfeeling an einem Strand auf den Seychellen verbinden.

Im Vordergrund jongliert ein Junge einen Fussball, während er davon träumt, eines Tages selbst bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ mitzuspielen. Die pinkfarbenen Felsen, der weisse Sand, die Palmen und das klare Wasser bilden dafür die perfekte Kulisse.

Das farbenfrohe, dynamische und berührende Kunstwerk symbolisiert zudem die vielfältige Musikkultur der Seychellen sowie die mitreissende Stimmung und Energie des Beach-Soccer.

Nordirland: Produktives Spielumfeld für Kinder und Jugendliche schaffen

Der irische Fussballverband hat einen neuen Rahmen für den Jugendfussball vorgestellt, der diesen in Nordirland revolutionieren soll. Diese neue Struktur wurde nach einer umfassenden Überprüfung des Jugendfussballangebots im ganzen Land durch den Verband geschaffen und zielt darauf ab, den Spaß und die technische Entwicklung für jedes Kind und jeden Jugendlichen zu maximieren,. Dabei stützt sich der neue geschaffene Rahmen auf vier wichtige Säulen: Spiel, Bildung, Umwelt und Governance.

"Der Rahmen deckt alle Elemente des Jugendfussballs ab, von den Trainern und Eltern über die Leistung und den Spielalltag bis hin zum Umfeld, in dem das Spiel ausgetragen wird, einschließlich der Spielfelder, Ausrüstung und Netze. Wir sind entschlossen, den gesamten Jugendfussball in Nordirland gemeinsam voranzubringen", so James Thompson, Stiftungsdirektor des irischen Fussballverbands. Die Umsetzung des Rahmens erfolgt schrittweise und beginnt mit den Spielern im frühesten Entwicklungsstadium. Aaron Hughes, Technischer Direktor des irischen Fussballverbands, erklärte, dass der Rahmen das Kind in den Mittelpunkt stellt und darauf abzielt, mehr Kinder für den Fussball zu begeistern, die Spieler länger bei der Stange zu halten und mehr technisch begabte Fussballer/innen zu entwickeln.

Acht Nationen zu Gast beim FIFA Talent Development Scheme

Im Windsor Park in Belfast fand vom 7. bis 10. Dezember eine Veranstaltung des FIFA-Talentförderprogramms (FIFA Talent Development Scheme) statt. In Nordirland trafen Personen aus der Talenteförderung aus acht Nationen in zusammen. Neben Österreich und Gastgeber Nordirland waren Vertreter aus Finnland, Polen, Bulgarien, Island, Schottland und Wales anwewsend

Vom Österreichischen Fussballbund nahmen Martin Scherb (Gesamtleiter ÖFB-Talenteförderung), Hermann Stadler (Sportlicher Leiter LAZ West) und Michael Gangoly (Organisatorischer Leiter Talenteförderung) teil. "Es war eine sehr spannende und gelungene Veranstaltung, die von unseren nordirischen Gastgebern top organisiert war". Es ist immer wichtig zu sehen, was in anderen Verbänden passiert, wie dort mit Problemstellungen umgegangen wird, mit denen wir möglicherweise auch konfrontiert sind. Es hat eine sehr offener Austausch stattgefunden, der sicher allen Teilnehmern wertvolle neue Sichtweisen und Inputs geliefert hat", so Scherb.

Einzigartige Erfahrung für technische Führungskräfte

Bhekisisa Mkhonta, Technischer Direktor des Fussballverbands von Eswatini (EFA), gehört zu einer ausgewählten Gruppe von Technischen Leitern aus der ganzen Welt, die die erste Ausgabe des prestigeträchtigen Technical Leadership Diploma der FIFA absolviert haben.

Die erste Auflage des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte wurde von technischen Führungskräften aus Mitgliedsverbänden, Konföderationen und der FIFA besucht und erwies sich als „transformative Erfahrung“, so Jamie Houchen, Leiter des Teams für technische Führung der FIFA.

Das Diplom ermöglicht es den weltweiten Mitgliedsverbänden, sich langfristig für ihre wichtigsten Mitarbeiter zu engagieren und in sie zu investieren, und steht im Einklang mit Ziel 5 der strategischen Ziele der FIFA: Fokus auf Spieler-, Trainer- und Schiedsrichterförderung sowie FIFA-Akademien.

„Das Wissen, das ich durch dieses Programm erlangt habe, hat meine Entwicklung als Technischer Direktor der EFA immens gefördert. Fussball ist ein dynamischer Sport, deshalb sind solche Programme so wichtig“, beschreibt Bhekisisa Mkhonta, zu dessen Mitabsolventen auch Benjamin Kumwenda (Malawi), Ali Mwebe (Uganda), Lyson Zulu (Sambia) und Walter Steenbok (Südafrika) gehören.

FIFA-Stiftung richtet Abteilung für sicheren Fussball ein

Die FIFA-Stiftung hat die Gründung der Safe Football Support Unit (SFSU) bestätigt. Dabei handelt es sich um eine unabhängige, eigens eingerichtete Abteilung, die im Zusammenhang mit dem Fussball stehenden Opfern von (körperlicher, sexueller und seelischer) Gewalt und Belästigung professionelle Beratung und Unterstützung anbietet.

Mit der Gründung dieser SFSU, der ersten ihrer Art in der internationalen Fussballgemeinschaft, soll auf Gewaltvorfälle reagiert werden, indem Opfern und Whistleblowern auf lokaler Ebene eine unabhängige professionelle Beratung und Unterstützung angeboten wird, wobei zunächst Verfahren zur Schadensbegrenzung zum Einsatz kommen. Dabei stehen den Fussball-Disziplinarorganen traumaspezifische Fallmanagementdienste zur Verfügung.

Auszeichnung für Diana Chikotesha

FIFA-Schiedsrichterin Diana Chikotesha wurde mit dem CAF-Preis für die beste Schiedsrichterassistentin des Jahres ausgezeichnet.

Aufnahme in die Liste der FIFA-Spieloffiziellen 2025

Der Fussballverband Ugandas (Federation of Uganda Football Associations - FUFA) hat die Namen der Schiedsrichter bestätigt, die auf die Liste der FIFA-Spieloffiziellen aufgenommen wurden. Die von der FUFA nach einem Beschluss der FUFA-Exekutive bei der FIFA eingereichte Liste wurde heute veröffentlicht und enthält 24 Namen, darunter auch die Namen von Hauptschiedsrichtern und Schiedsrichterassistenten.

Der Fussballverband von Barbados (BFA) gab im Dezember ebenfalls bekannt, dass fünf einheimische Spieloffizielle - ein Schiedsrichter und vier Schiedsrichterassistenten - in die Liste aufgenommen wurden.

Victor Moore, Leiter des BFA-Schiedsrichterwesens, zeigte sich erfreut über die Aufnahme der barbadischen Schiedsrichter in die internationale FIFA-Schiedsrichterliste und bestätigte, dass Barbados zum ersten Mal seit 2017 wieder einen von der FIFA anerkannten Männer-Schiedsrichter vorweisen kann. „Das FIFA-Schiedsrichterabzeichen ist die Krönung des Schiedsrichterwesens in der Welt des Fussballs“, sagte er. „Dass fünf unserer BFA-Schiedsrichter auf der Liste der internationalen FIFA-Schiedsrichter für 2025 stehen, ist eine herausragende Leistung und ein Beweis für die Qualität der Schiedsrichter, die wir im Rahmen des BFA ausgebildet haben. Die Aufnahme weiterer lokaler Offizieller in die internationale FIFA-Schiedsrichterliste ist das Ergebnis des Engagements unseres technischen Ausbilderteams und der Unterstützung unserer Schiedsrichterkollegen, insbesondere in den letzten beiden Spielzeiten, und wir freuen uns darauf, diese Liste in den kommenden Jahren noch zu erweitern."