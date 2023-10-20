أنوشكا بيرنهارد: من متدربة مثابرة إلى مرشدة ناجحة

تشاركنا أنوشكا بيرنهارد تجربتها كمرشدة في برنامج FIFA للمنح الدراسية لتعليم المدربين

أميناث سيانا (جزر المالديف) وإيرين هيهير (جمهورية أيرلندا) هما طالبتاها الحاليتان

"أصبحت المتطلبات على المدربين أكثر تنوعًا"

لقد اختبرت أنوشكا بيرنهارد بنفسها ما تشعر به عندما تكون متدربة في أحد برامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات. في عام 2018، شاركت مدربة الناشئين تحت 16 سنة وتحت 17 سنة في الاتحاد الألماني لكرة القدم منذ فترة طويلة في برنامج إرشاد المدربين التابع لـ FIFA - وكانت بيا سوندهاج مرشدة لها في ذلك الوقت. بالنسبة لبرنهارد، كانت هذه تجربة لا تقدر بثمن وشيئًا ترغب في نقله إلى الجيل القادم. في يناير 2021، تولت منصب مدرس الرياضة في اتحاد شليسفيغ هولشتاين لكرة القدم (SHFV) والإدارة الرياضية في قطاع النساء والفتيات، بما في ذلك جميع فرق اختيار الناشئين. وقالت بيرنهارد لـFIFA: "أعمل الآن في اتحاد حكومي وموضوع التوجيه هو شيء أدفعه كثيراً. أعلم أنه يمكن أن يكون مفيداً للغاية للمدربات الشابات عديمي الخبرة - لقد اختبرت ذلك على مستوى FIFA والاتحاد الأوروبي، تقول أنوشكا بموقع FIFA.com. "أحاول تنفيذ هذا في اتحادنا الوطني أيضًا، لأنني مقتنع تمامًا بأنه برنامج رائع حقًا. إذا تمكنت من لعب دوري في جعل المتدرب يشعر بما شعرت به مع بيا، فسيكون ذلك رائعًا".

لقد قامت بيرنهارد أيضًا بتغيير دورها في FIFA - من متدربة إلى مرشدة. وفي برنامج FIFA للمنح الدراسية لتعليم المدربين، فهي موجودة لمساعدة تلاميذها. مهمتها الأولى هي تصفية الاحتياجات المختلفة للمتدربين ودعمهم في تحقيق أهدافهم. "في حالتي على وجه التحديد، كانت إحدى المتدربات تكمل حاليًا الدورة التدريبية للرخصة A. لذا، كان الأمر يتعلق بالتحدث معها حول هذا التدريب، وإبداء ملاحظاتها حول الأشياء، وكيف كانت تعمل، والتحدث معها فقط عن كرة القدم. لقد كان الأمر كذلك حول إعطائها بعض الطمأنينة والقول إن ما تفعله هو الصواب من وجهة نظري وتجربتي. أقدم لها تعليقات محايدة،" تصف بيرنهارد، التي كانت مسؤولة عن تنسيق وإجراء دورات الرؤية والإعداد على مستوى الاتحاد الألماني لكرة القدم وقاد العديد من الدورات التدريبية دورات تدريبية إضافية ومتقدمة للمدربين. "تريد تلميذتي الأخرى بدء دوري للسيدات في جزر المالديف. هذا شيء مختلف تمامًا. كان الأمر يتعلق بالخطوات التي يجب عليك اتخاذها. ومن الذي يجب أن تتواصل معه، وكيفية التعامل معه حتى ينجح الأمر." يتم التواصل بين المتدربة والمرشدة في البداية عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب، مما يسمح لكلا الطرفين بالتواصل مع بعضهما البعض حتى في الأوقات غير المعتادة. تقول بيرنهارد، التي تظل على اتصال حتى بعد انتهاء البرنامج: "في الأساس، أنا متاحة دائمًا. في العام الماضي كانت لدي أحد المتدربات من الهند، لذلك كان هناك مشكلة بعض الشيء بسبب فارق التوقيت". "مع المتدربة من الهند، كنت أكتب ذهابًا وإيابًا مرة أخرى. إنها تبقيني على اطلاع بكل جديد. من الجيد تمامًا المتابعة. كما يساعد الإنترنت قليلاً. يمكنك البحث عن الاسم في Google ورؤية أنها فعلت هذا أو ذاك. وهذا يجعلني أشهر بالفخر."