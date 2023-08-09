بعد إطلاق البرنامج، ستعقد المرشدات والمتدربات اجتماعات ثنائية على الإنترنت (خلال مدة أقصاها خمسة أيام)، حيث ستستضيف المتدربة مرشدتها في الاجتماع الأول، كلما أمكن ذلك، ثم تستضيف المرشدةُ المتدربةَ في الاجتماع الثاني، كلما أمكن ذلك، على أن تُعقد أي اجتماعات أخرى في مكان يتفق عليه الطرفان.