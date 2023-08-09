يقع هذا البرنامج في إطار عملية بناء قدرات المسؤولات الإداريات، وهو يهدف إلى مساعدة المزيد من المدربات على شغل مناصب مهمة في أعلى المستويات والبقاء فيها لأطول وقت ممكن. سيتم تخصيص مدرِّبة متمرسة (مُرشدة) لكل متدربة، بحيث تتولى توجيهها ودعمها طوال العملية.
بعد إطلاق البرنامج، ستعقد المرشدات والمتدربات اجتماعات ثنائية على الإنترنت (خلال مدة أقصاها خمسة أيام)، حيث ستستضيف المتدربة مرشدتها في الاجتماع الأول، كلما أمكن ذلك، ثم تستضيف المرشدةُ المتدربةَ في الاجتماع الثاني، كلما أمكن ذلك، على أن تُعقد أي اجتماعات أخرى في مكان يتفق عليه الطرفان.
تم تصميم البرنامج لدعم المدربات من خلال تمكينهن من اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة يمكنهن استغلالها في مسيرتهن الكروية.
انطلق البرنامج في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وستنطلق دورته الثانية في مايو/أيار 2022 على أن تستمر لمدة 18 شهراً.
تضم القائمة 20 مرشدة من مدربات متوَّجات بكأس العالم للسيدات FIFA وأخريات حاصلات على الميداليات الذهبية الأولمبية، وسيعملن على توجيه 20 متدربة ضمن هذا البرنامج. تجدون أدناه قائمة بأسماء المرشدات ومن تقابلهن من المتدربات.