ما هو برنامج المنح التعليمية المخصَّصة لتدريب المدربات؟

في إطار برنامج المنح التعليمية المخصَّصة لتدريب المدربات، الذي يُعد أحد البرامج الثمانية المتاحة ضمن برنامج FIFA لتطوير كرة قدم السيدات، يمكن للاتحادات الأعضاء التقدم بطلب للحصول على منح تعليمية لمن تتوفر فيهن الأهلية لذلك، من المدربات واللاعبات الموهوبات، اللواتي يتطلعن إلى اكتساب مزيد من المؤهلات التدريبية. في إطار هذه المنح التعليمية، التي تهدف إلى تمكين المزيد من المدربات من اكتساب مزيد من المؤهلات التدريبية، سيقدم FIFA الدعم المالي للمترشحات اللواتي تم قبولهن في البرنامج، وذلك لتغطية تكاليف الدورات المخصَّصة لتدريب المدربات، كما سيتلقين التوجيه عن بعد (عبر الإنترنت) وموارد تدريبية أخرى من شأنها أن تساعدهن أكثر في تطوير مهاراتهن التدريبية. للتقدم بطلبات للحصول على المنح التعليمية المخصَّصة لتدريب المدربات، يجب على الاتحادات الأعضاء ملء استمارة الطلب وإرسالها مع الوثائق المطلوبة التي تتضمن بيانات المدربات واللاعبات اللواتي تتوفر فيهن الأهلية للمشاركة في البرنامج. لمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الطلبات والاطلاع على شروط الأهلية، يُرجى النقر هنا: