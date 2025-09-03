رقم قياسي جديد لسوق الانتقالات الدولية خلال فترة الانتقالات النصفية لعام 2025

إنفاق 9.6 مليار دولار أمريكي في كرة قدم الرجال، وهو رقم قياسي جديد (في ارتفاع يزيد عن 50% عن الانتقالات النصفية لعام 2024)

وصول المبالغ المُنفقة في كرة قدم السيدات إلى 12.3 مليون دولار أمريكي، الأعلى في التاريخ (في ارتفاع يزيد عن 80% عن الانتقالات النصفية لعام 2024)

رقم قياسي جديد أيضاً لعدد الصفقات في كرة قدم الرجال (حوالي 12 ألف) والسيدات (أكثر من 1100)

أكّدت فترة الانتقالات النصفية لعام 2025 (من 1 يونيو/حزيران إلى 2 سبتمبر/أيلول 2025، وتتضمن الصفقات التي تمّت أثناء فترة الانتقالات الخاصة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران 2025 الخاصة بكأس العالم للأندية FIFA 2025™) على نموّ ملحوظ في سوق الانتقالات الدولية، بحيث حطّمت كرة قدم الرجال والسيدات أيضاً الأرقام السابقة من حيث عدد الانتقالات والمبالغ المُنفَقة، وذلك بحسب البيانات التي نشرها FIFA اليوم.

يمكن الاطّلاع على كافّة البيانات على منصّة FIFA التفاعلية من أجل المقارنة الدقيقة بين الاتحادات الوطنية الأعضاء وبين الأعوام الفائتة.

واصلت سوق كرة قدم الرجال تحقيق أرقام غير مسبوقة من حيث عدد الانتقالات والإنفاق، بينما شهدت سوق كرة قدم السيدات نمواً متسارعاً، في دلالة على زيادة الاحترافية وجاذبية الأندية واستقطابها للاعبات حول العالم.

وفي كرة قدم الاحترافية للرجال، تمّت حوالي 12 ألف صفقة دولية أثناء فترة الانتقالات النصفية لعام 2025، وهو رقم قياسي جديد، وبلغ الإنفاق مبلغ 9.6 مليار دولار أمريكي، وهو المبلغ الأكبر على الإطلاق يتمّ إنفاقه في فترة الانتقالات النصفية، في زيادة بنسبة تتخطى 50% عن الفترة نفسها في العام 2024.

وحافظت إنجلترا على مركزها في طليعة الدول المستثمِرة بالمواهب العالمية، إذ أنفقت أكثر من 3 مليار دولار أمريكي على الانتقالات، وهو أعلى مبلغ يتم إنفاقه ضمن اتحاد وطني واحد. أمّا بالنسبة إلى عدد الانتقالات، فقد تصدّرت إنجلترا والبرتغال والبرازيل المراكز الثلاثة الأولى.

كذلك سجّلت كرة قدم الاحترافية للسيدات نمواً ملحوظاً، بحيث شهدت سوق الانتقالات تحقيق رقم قياسي جديد مع إتمام أكثر من 1100 صفقة، وإنفاق ما يزيد عن 12.3 مليون دولار أمريكي، في زيادة تتخطى 80% عن الانتقالات النصفية لعام 2024. وقد برزت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستثمر في كرة قدم السيدات على الإطلاق بإنفاق أنديتها أكثر من 4 مليون دولار أمريكي. أمّا الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تصدرت قائمة عدد الانتقالات القادمة فهي ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا السياق، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بـ FIFA: "لقد قدّمت سوق الانتقالات أفضل ما لديها عند الرجال والسيدات أيضاً، وبالإضافة إلى هذا التطوّر ذي الصلة في كرة قدم الرجال، قبل عام من انطلاق كأس العالم FIFA 2026، جاءت أرقام الانتقالات إيجابية فعلاً في كرة قدم السيدات وأكّدت على نموّ مطّرد في كرة قدم السيدات على مستوى الأندية".