أولغا كارمونا: لقد أصبح الناس مدمنين على هذا المنتخب الوطني

يصادف يوم 28 نوفمبر مرور 100 يوم على فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات 2023™

سجلت أولغا كارمونا هدف الفوز أمام ما يقرب من 76 ألف متفرج

قالت لموقع FIFA.com/inside: "ستظل في الأذهان إلى الأبد".

"إنه مصدر فخر حقيقي أن الجيل القادم سوف يتطلع إلينا. سنكون خالدين. لقد كتبنا بالفعل الفصل التالي من تاريخ كرة القدم النسائية في إسبانيا بالفوز بكأس العالم." كانت هذه كلمات أولغا كارمونا، التي ظهرت الآن في قائمة الأسماء التي تضم أساطير اللعبة النسائية مثل أكيرز، ريس، تشاستين، كونزير، برينز، سوا، لويد ورابينو.

لقد مرت 100 يوم منذ أن توجت إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023™ بعد فوزها على إنجلترا 1-0 على ملعب سيدني/وانجال بأستراليا أمام 75,784 مشجعًا.

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خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم تعتاد اللاعبات فحسب، بل البلد بأكمله أيضًا على هذا النجاح غير المسبوق. تتحدث الفتيات وويتحدث الفتيان الآن عن أيتانا [بونماتي]، أو أولغا [كارمونا]، أو أليكسيا [بوتياس] أو جيني [هيرموسو] كما يفعلون مع أي لاعب في المنتخب الوطني للرجال. إنهم يطمحون إلى أن يكونوا مثلهن عندما يكبرون؛ إنهن أمثلة يجب السير على دربهن.

"عندما نلتقي بالمنتخب الوطني، نلاحظ امتلاء الملاعب، وهو أمر لم يحدث من قبل. لقد لاحظنا بوضوح أن الناس أصبحوا مدمنين على هذا المنتخب الوطني وهؤلاء اللاعبات. إنه أمر إيجابي للغاية بالنسبة لكرة القدم النسائية الإسبانية."

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كتب اسم أولغا كارمونا بالفعل في سجلات كتب تاريخ كرة القدم، لأن هدفها في المباراة النهائية يوم 20 أغسطس منح إسبانيا لقبها الأول على الإطلاق مع المنتخب الوطني للسيدات. ما يقرب من ستة ملايين شخص كانوا يشاهدون أمام أجهزة التلفزيون، بعد أن استيقظوا في الصباح الباكر، قفزوا من الفرح وهم يشاهدون فريقهم يرفع كأس العالم للسيدات FIFA.

"منذ تلك المباراة، شهدنا كيف أصبح الناس أقرب إلى المنتخب الوطني واستقطبنا الكثير من المشجعين الجدد. لقد ساعدنا ذلك على فهم الإنجاز الذي حققناه بشكل كامل". قالت أولغا لـFIFA.com/Inside مع ظهور ابتسامة وإضاءة على وجهها خلال مقابلة في المعسكر التدريبي للفريق الإسباني في مدريد.

وأضافت: "منذ كأس العالم للسيدات FIFA، أصبحت لاعباتنا الآن بمثابة نقاط مرجعية بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل"، في إشارة إلى كيف تزين أسماؤهن الآن قمصان المشجعين، مما يزيد الإثارة بين الصغار والكبار على حد سواء. "في البداية، شعرت بالصدمة بعض الشيء عندما يتم التعرف علي في الشارع، لكنني الآن أتقبل الأمر بصدر رحب. من الجميل أن يتعرف عليك الأطفال." قالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عامًا التي تنحدر من مدينة إشبيلية: "إنه انعكاس لمدى جودة أداء الفريق".

إن النظر إلى المشجعين الأصغر سناً الذين ألقى بعضهم نظرة على أبطالهم الجدد أو حصلوا على توقيع في جلسة تدريب عامة الليلة الماضية - يذكرها ببداياتها، وهي فترة في حياتها لم تكن سهلة على الإطلاق.

سيتذكروننا إلى الأبد. إنه شيء تقاتل من أجله كل يوم منذ أن بدأت اللعب: بعد الفوز بلقب مثل هذا وفي الوقت الحالي، لا يوجد أفضل من هذا الفريق أولغا كارمونا

تقول أولغا، التي لعبت دور البطولة أيضًا في نصف النهائي ضد السويد، وسجلت هدف الفوز عندما كانت المباراة متجهة إلى الوقت الإضافي: "أتذكر أولغا الصغيرة التي بدأت اللعب في التراب. لسوء الحظ، لم يكن لدي أي قدوة من كرة القدم النسائية، ولهذا السبب أقول دائمًا إن الفتيات اللاتي يكبرن الآن سيكونن محظوظات بتوفر قدوة لهن".

يقال في كثير من الأحيان أن الجزء الأصعب ليس الوصول إلى القمة، بل المحافظة عليها. الآن ترفع اللاعبات الإسبانيات طموح توقعاتهن إلى أبعد من ذلك.

"على المستوى الشخصي، كان الأمر صعبًا للغاية منذ البطولة، لكن بالطبع أنا فخورة بما حدث لي. لا أريد فقط أن يتذكرني الناس بهذا الهدف في النهائي، بل أريد البناء على ذلك والاستمرار في أن أكون جزءًا من هذا المنتخب وتحقيق المزيد من النجاحات."

عندما تحقق مثل هذا النجاح الكبير، فإنك تتذكر كل الأشخاص الذين قاموا بدورهم لمساعدتك في أن تصبح بطلاً للعالم. في حالتها، يجب على أولغا أولا أن تشكر شخصا واحدا.

تقول عندما سُئلت عن دور والدتها في نجاحها: "لقد كانت دائمًا التأثير الأكبر عليّ". الوشم على معصمها يكشف كل شيء. شخصان يقبلان بعضهما البعض وعلامة اللانهاية.

"كانت لدي دائمًا علاقة خاصة جدًا معها، وأهدي لها كل الأهداف التي أسجلها. أنا ممتنة لها إلى الأبد، كما أنا ممتنة لجميع أفراد عائلتي. لكن والدتي هي القوة الدافعة في حياتي". وأضافت لاعب ريال مدريد: "أنا مدينة لها بكل شيء".

بالإضافة إلى تتويجها بطلة للعالم في أستراليا في أغسطس/آب، يمكن لإسبانيا أن تتباهى حالياً بكونها بطلة العالم للسيدات تحت 17 سنة وتحت 20 سنة FIFA أيضاً. بعد هذه الإنجازات تعتقد كارمونا أنها تثبت الموهبة والجودة والهياكل الأساسية التي تم تنفيذها بنجاح في إسبانيا.

رغم التغيير الجذري الذي حدث لكرة القدم النسائية في البلاد، إلا أنه لا يزال للمنتخب الإسباني للسيدات طريق طويل لقطعه. وباعتبارهن بطلات العالم، تدرك اللاعبات أنه يجب عليهن الاستفادة من هذا الزخم ومواصلة النضال من أجل نمو وتطور كرة القدم النسائية.

واختتمت أولغا كارمونا حديثها قائلة: "أشعر أنه لا يزال بإمكاننا في إسبانيا تحسين رؤية كرة القدم النسائية. وبهذا المعنى، هناك دول تقوم بذلك بشكل جيد للغاية وهي بمثابة قدوة لنا".

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