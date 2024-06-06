انطلاق برنامج FIFA للتعليم الرقمي في باراغواي

سيستفيد 10 آلاف طفل في المدارس الحكومية من اكتساب معارف في علوم الحاسوب والروبوتات والترميز

مبادرة مشتركة بين مؤسسة FIFA واتحاد باراغواي لكرة القدم ووزارة التعليم والعلوم في البلاد

البرنامج الذي يركز على كرة القدم والتكنولوجيا والتعليم بدأ تطبيقه في بيليز وسينطلق قريباً في الهند وموريتانيا

في إطار جهوده التي تجمع بين مجال كرة القدم حقل االتكنولوجيا والتعليم، انطلق برنامج FIFA للتعليم الرقمي في باراغواي لمساعدة 10 آلاف طفل في المجتمعات المحلية المهمَّشة في أرجاء البلاد، وقد تزامن ذلك مع توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة FIFA ووزارة التعليم والعلوم في باراغواي واتحاد باراغواي لكرة القدم.

وكان سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي قد شارك في حفل إطلاق البرنامج، وبحضور كل من ماوريسيو ماكري الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA، ولويس راميريز وزير التعليم في باراغواي، وأليخاندرو دومينيغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وروبرت هاريسون رئيس اتحاد باراغواي لكرة القدم.

يُذكر أنه تم إطلاق البرنامج مؤخراً في بيليز، وذلك في إطار جهود مؤسسة FIFA لاستغلال كرة القدم من أجل إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، بحيث يعمل على إدخال علوم الحاسوب والروبوتات والترميز إلى المدارس مع تمكين المدرسين وجعلهم يمتلكون الأدوات اللازمة للقيام بأنشطة عملية تدمج هذه العلوم في الحصص الدراسية اليومية.

يسعى البرنامج كذلك إلى نشر المهارات الرقمية وتطوير القدرات مثل التفكير الحوسبي والإبداع والعمل التشاركي وحل المشكلات، ولا سيما في أوساط الطلاب من المجتمعات المهمشة.

برنامج التعليم الرقمي لمؤسسة FIFA Previous 01 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 02 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 03 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 04 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 05 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 06 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 07 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 08 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 09 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 10 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme 11 / 11 FIFA Foundation Digital Education Programme Next

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA: "يتمثّل أحد الأهداف الاستراتيجية الـ11 التي يعمل عليها FIFA بألا يقتصر تأثيرنا على أرض الملعب. وكما يقول رئيس FIFA جياني إنفانتيتو، كرة القدم توحّد الشعوب نظراً لقدرتها على تغيير حياة الناس. تمثِّل كرة القدم والتكنولوجيا والتعليم مزيجاً ممتازاً، لا يقتصر على جذب وتحفيز التلاميذ على التعلم فحسب، بل يمنحهم كذلك الأدوات والمهارات للتطور في المستقبل".

“وأردف ماكري قائلاً: "كرة القدم والتكنولوجيا والتعليم هي حقول مترابطة بشكل وثيق، ولذلك فإن القدرة على تسخير الشعبية العالمية للعبة من أجل مساعدة الناس في أرجاء باراغواي على اكتساب مهارات مهمة تعود عليهم بالفائدة للانخراط في هذا الحقل (المعرفي) المميز، إنما هو مصدر فخر كبير لنا جميعاً في مؤسسة FIFA. أتوجه بالشكر للأصدقاء والزملاء في وزارة التعليم والعلوم، واتحاد باراغواي لكرة القدم، على التزامهم بهذه المبادرة المشتركة، وأتطلّع للعمل سوياً على مدى السنوات المقبلة".

يُذكر أن البرنامج ينطوي على عنصر كروي ممتع كذلك، يتعلّم فيه المشاركون كيفية توظيف المهارات المكتسبة لتصنيع روبوتات تشارك في جوانب من المباراة، مثل توقّع اتجاه ضربات الجزاء وركلات الترجيح وبيانات التمرير والتسديد، ومن شأن ذلك المساهمة بتحقيق زيادة كبيرة في عدد الشبان من أصحاب المهارات في هذا المجال، وهو ما يساعدهم على إيجاد فرص عمل ذات صلة.