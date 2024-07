برنامج Football for Schools يعود إلى قطر بندوة مخصّصة للسيدات

كان هذا التصريح الصادر عن فاطماتا سيديبي، مديرة برنامج Football for Schools في ديسمبر/كانون الأول الماضي في نهاية عام 2022 الحافل بالأحداث عقب بطولة كأس العالم FIFAفي قطر، حيث كان لدى برنامج Football for Schools مساحة مخصصّة في متحف قطر الأولمبي والرياضي في الدوحة .

وقد كان "بناء القدرات" موضوع ندوة برنامج Football for Schools التي أقيمت في الدوحة يومي 27 و28 سبتمبر/أيلول، أي بعد عشرة أشهر تقريباً من مغامرة كأس العالم. لقد كانت ورشة عمل مصممة خصيصاً للسيدات، وجميعهن معلمات تربية بدنية. ومرة أخرى، سيستفيد آلاف الأطفال من تدريبهن. وانضمت كل من مؤسسة الجيل المبهر، ومؤسسة قطر، والاتحاد القطري لكرة القدم، ووزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، إلى المشروع الذي قام بوضعه برنامج Football for Schools وFIFA. وقد أتاحت الندوة، التي امتدت على مدار يومين، فرصة فريدة للمعلمات لتحسين مهاراتهن، وفرصة ليصبحن متحدّثات باسم التغيير الإيجابي في مناطقهن في البلاد.

وقد غطّت ورشة العمل جوانب مختلفة من برنامج Football for Schools الذي يهدف إلى جعل كرة القدم في متناول الشباب من خلال دمج أنشطة كرة القدم في النظام التعليمي. وكان في القائمة: تقنيات التدريب وتكامل المهارات الحياتية واستخدام التطبيق الرقمي لبرنامج Football for Schools. وكانت أيضاً فرصة للسيدات من مختلف مناحي الحياة للالتقاء وتبادل الأفكار والتعلّم من تجارب بعضهن البعض في كرة القدم. وقالت فاطماتا سيديبي "هذه خطوة مهمة نحو سد الفجوة بين الجنسين في الرياضة، وذلك بفضل برنامج Football for Schools من FIFA. جنباً إلى جنب مع شركائنا، نرى هذه الندوة بمثابة باب مفتوح أمام المرأة في مجال تطوير الرياضة، ونأمل بصدق أن يتضاعف هذا النوع من الفرص."