مؤسسة FIFA ونادي روما وبرنامج التوأمة يحتفلون بتخرّج أول دفعة في إيطاليا

تعاون نادي روما مع مشروع التوأمة Twinning Project في دورة تدريبية شارك بها سجناء وسجينات في سجن ريبيبيا بإيطاليا

انطلق هذا المشروع عام 2018 بهدف مساعدة نزلاء السجون من خلال كرة القدم

تقدِّم مؤسسة FIFA دعماً مالياً للبرنامج وتعمل على توسيعه في أرجاء العالم

أصبحت مجموعة من السجينات في سجن ريبيبيا في العاصمة روما أول مجموعة في إيطاليا تستكمل برنامجاً يوظِّف كرة القدم للمساعدة في إعادة تأهيل نزلاء السجون، إذ نجحن بالحصول على شهادة تدريب مهنية تساعدهن على المساهمة في مجتمعاتهن المحلية عند إطلاق سراحهن. حصل برنامج التوأمة Twinning Project على دعم من مؤسسة FIFA، ويسعى إلى مدّ جسور التعاون بين أندية كرة قدم احترافية والمؤسسات العقابية بهدف مساعدة نزلاء السجون على الاستعداد لفترة ما بعد إطلاق سراحهن وإيجاد عمل وتقليص نسبة إعادة ارتكاب جنح وجرائم.

انطلق هذا البرنامج للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 2018 تحت شعار "لا تنظر إلى أي شخص من فوق ما لم يكن ذلك لمساعدته على النهوض"، وتم إطلاقه في إيطاليا إثر انضمام نادي روما رسمياً إلى هذه المبادرة في مارس/آذار الماضي، مع دعم من مؤسسة FIFA.

وبموجب هذا البرنامج تخرّجت أول 13 سجينة، وسيلي ذلك تخرّج مجموعة مكونة من 12 نزيلاً. وقد قام كادر تدريب نادي روما بتدريب السجينات والسجناء في سجن ريبيبيا أسبوعياً، وصقل مهارات المشاركين والمشاركين لكي يُصبحن مدربين ومدربات في المستقبل، وشملت المواضيع التي تطرّق إليها التدريب: تحسين مهارات التواصل والتحليل والعمل الجماعي والتخطيط والقيادة وتسوية النزاعات وتحسين اللياقة البدنية ومستوى الصحة النفسية. وبهذه المناسبة، قال ماوريسيو ماكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA "قد يتعرّض الشخص في الحياة للسقوط، تماماً كما هو الحال في كرة القدم، إلا أن جوهر المرء هو مدى قدرته على النهوض والمضي قُدماً. النزيلات اللواتي تخرّجن اليوم قمن بذلك، ويجب أن يشعرن بالفخر، إذ قررن النهوض مجدداً، وتحقيق إنجاز في حياتهن." وأضاف تفخر مؤسسة FIFA بدعم مشروع التوأمة Twinning Project، الذي يمثّل مبادرة لترميم الحياة، وهذا ما ينسجم بشكل كامل مع قناعة مؤسسة FIFA بقدرة كرة القدم على إحداث تغيير اجتماعي إيجابي في المجتمعات المحلية حول العالم، ولدى الأشخاص من كافة الخلفيات."

انطلق هذا المشروع أول الأمر في المملكة المتحدة حيث أقامت أندية كرة قدم احترافية شراكة مع وكالة خدمات السجون بهدف توأمة كل سجن في إنجلترا وويلز مع نادي كرة قدم احترافي. وقد تم إشراك حوالي 48 سجيناً بشكل سنوي في السجون الـ117 في إنجلترا وويلز ضمن برامج كروية تحسِّن صحتهم البدنية والنفسية، وتمنحهم كفاءات تنهض بفرصهم الحياتية وإمكانية توظيفهم عند إطلاق سراحهم.

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