توسُّع برنامج FIFA for Schools من FIFA ليضمّ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في تايلاند

الاحتفال بيوم إرث برنامج Football for Schools من FIFA في العاصمة التايلاندية بانكوك

يمزج البرنامج بين كرة القدم وأساليب التعليم وإلهام الأطفال لتعلّم مهارات حياتية

أصبحت تايلاند تاسع دولة آسيوية تعتمد مبادرة برنامج Football for Schools

أثناء الاحتفال بيوم إرث برنامج Football for Schools من FIFA في ملعب سات في العاصمة التايلاندية بانكوك، أُطلقت وحدة جديدة من برنامج Football for Schools. وكان يوم الإرث جزءاً من فعاليات كرة قدم بلا حدود التي تحتفل بالتطبيق الناجح لبرنامج Football for Schools على المستوى الوطني، وبافتتاح مقر اتحاد تايلاند الوطني لكرة القدم الذي يُعرف ببيت كرة القدم التايلاندية، وباستضافة كونغرس FIFA الـ74 في البلاد. وبذلك، أصبحت تايلاند الدولة التاسعة من دول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تعتمد مبادرة برنامج Football for Schools بعدما أطلقت مرحلتها التجريبية في يناير/كانون الثاني 2023. بعد المرحلة التجريبية، توسّع البرنامج ليشمل مواضيع وقاية الأطفال والشمولية ومكافحة التمييز والمساواة، عبر ضمّ الأولاد ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والذين يعانون من الشلل الدماغي في تايلاند. ونظراً للنجاح الذي حقّقه برنامج Football for Schools في البلاد طوال العام الماضي، أصبحت تايلاند الدولة الأولى في العالم التي تحصل على وحدة جديدة. ويركّز هذا البرنامج الموسّع على التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ويوظّف مدربي لياقة بدنية متخصصين بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتماشى مع رؤية FIFA الهادفة إلى توفير كرة القدم للجميع بغضّ النظر عن خلفياتهم الاجتماعية وقدراتهم، مع السعي إلى الارتقاء بأنشطة البراعم في تايلاند لتصبح منارة للشمولية والتعدد.

فعالية برنامج Football for Schools على ملعب سات في تايلاند Previous 01 / 10 74th FIFA Congress - Football for School 02 / 10 74th FIFA Congress - Football for School 03 / 10 74th FIFA Congress - Football for School 04 / 10 74th FIFA Congress - Football for School 05 / 10 74th FIFA Congress - Football for School 06 / 10 74th FIFA Congress - Football for School 07 / 10 74th FIFA Congress - Football for School 08 / 10 74th FIFA Congress - Football for School 09 / 10 74th FIFA Congress - Football for School 10 / 10 74th FIFA Congress - Football for School Next

وأثناء يوم الإرث، حصل أكثر من 200 لاعب يافع على فرصة للمشاركة في بعض الألعاب والأنشطة المسلية التي تُحسّن مهاراتهم في كرة القدم والتي يحتاجونها في حياتهم اليومية. كما تمكنوا من مقابلة أبطالهم من لاعبين سابقين وحاليين في منتخب تايلاند لكرة القدم وأساطير FIFA الذي كانوا ضمن الحضور. وتألّف المشاركون الـ200 من 150 تلميذاً وتلميذة، و25 لاعب كرة قدم يعانون من الشلل الدماغي، بالإضافة إلى 25 رياضياً مشاركين في الأولمبياد الخاص. وبالارتكاز على منهج برنامج Football for Schools من FIFA وتحت إدارة 40 مدرباً متطوعاً بالإضافة إلى متخصصين بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، تناول المشاركون مجموعة من المواضيع أثناء حصص التدريب مثل التعامل مع الصراعات وطريقة تحسين التدريب وتعزيز مهارات التواصل.

وقبل يوم الإرث، درّب فريق Football for Schools من FIFA والاتحاد التايلاندي لكرة القدم معلّمي ومدربي لياقة بدنية عبر ورشة عمل تمتد على يومين في المجمع الرياضي في جامعة بانكوك ثونبوري.