توسُّع برنامج FIFA for Schools من FIFA ليضمّ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في تايلاند

أثناء الاحتفال بيوم إرث برنامج Football for Schools من FIFA في ملعب سات في العاصمة التايلاندية بانكوك، أُطلقت وحدة جديدة من برنامج Football for Schools. وكان يوم الإرث جزءاً من فعاليات كرة قدم بلا حدود التي تحتفل بالتطبيق الناجح لبرنامج Football for Schools على المستوى الوطني، وبافتتاح مقر اتحاد تايلاند الوطني لكرة القدم الذي يُعرف ببيت كرة القدم التايلاندية، وباستضافة كونغرس FIFA الـ74 في البلاد. وبذلك، أصبحت تايلاند الدولة التاسعة من دول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تعتمد مبادرة برنامج Football for Schools بعدما أطلقت مرحلتها التجريبية في يناير/كانون الثاني 2023. بعد المرحلة التجريبية، توسّع البرنامج ليشمل مواضيع وقاية الأطفال والشمولية ومكافحة التمييز والمساواة، عبر ضمّ الأولاد ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والذين يعانون من الشلل الدماغي في تايلاند. ونظراً للنجاح الذي حقّقه برنامج Football for Schools في البلاد طوال العام الماضي، أصبحت تايلاند الدولة الأولى في العالم التي تحصل على وحدة جديدة. ويركّز هذا البرنامج الموسّع على التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ويوظّف مدربي لياقة بدنية متخصصين بذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ويتماشى مع رؤية FIFA الهادفة إلى توفير كرة القدم للجميع بغضّ النظر عن خلفياتهم الاجتماعية وقدراتهم، مع السعي إلى الارتقاء بأنشطة البراعم في تايلاند لتصبح منارة للشمولية والتعدد.