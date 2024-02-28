إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024

130 منظمة غير حكومية ستتلقى تمويلاً لمشاريع متعلقة بكرة القدم

مجموعة واسعة من المبادرات تعزز التغيير الاجتماعي الإيجابي من خلال كرة القدم

ستستفيد المجتمعات في أكثر من 50 دولة من أحدث نسخ البرنامج

أعلنت مؤسسة FIFA أنها ستدعم 130 منظمة غير حكومية في إدارة مشاريع التنمية الاجتماعية المتعلقة بكرة القدم في 54 دولة حول العالم في عام 2024 تحت مظلة برنامج مجتمع مؤسسة FIFA.

تمثل هذه الأرقام المبهرة زيادة كبيرة؛ إذ سيزيد عدد المنظمات المدعومة في 2024 بمقدار 16 منظمة عن عام 2023 وبنسبة 40% أكثر مما كان الوضع عليه عند تأسيس المؤسسة في عام 2018. والجدير بالذكر أنه في عام 2024، سيصل برنامج مجتمع مؤسسة FIFA إلى ست دول جديدة هي: قبرص وإيطاليا واليابان وبنما والصومال وسويسرا.

تستغل المشاريع الممولة كرة القدم في إفادة الشعوب الأصلية والمهاجرين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً وغيرهم من الفئات الضعيفة.

تأسس برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في مارس/آذار 2018 بهدف مساعدة المنظمات غير الحكومية على مستوى العالم في تسخير القوة الفريدة لكرة القدم لإحداث تغيير اجتماعي، ويتماشى البرنامج مع هدف FIFA الاستراتيجي المتمثل في التركيز على المسؤوليات الاجتماعية - كما أوضح رئيس FIFA جياني إنفانتينو في كونغرس FIFA العام الماضي - وكذلك مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

من جهته قال ماوريسيو ماكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA: "يُسعدنا أن نعلن مرة أخرى عن قائمة المتقدمين الناجحين للحصول على منح في إطار برنامج مجتمع مؤسسة FIFA. ورغم أننا نُعد كياناً منفصلاً عن FIFA، إلا أننا نلتزم التزاماً وثيقاً بالمبادئ التي حددها رئيس FIFA جياني إنفانتينو، ونسعى بنفس التصميم والحماس الذي يسعى به إلى جعل العالم مكاناً أفضل من خلال كرة القدم. لقد رأينا بالفعل الأشياء الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال برنامج مجتمع مؤسسة FIFA وأنا على يقين من أن المنظمات غير الحكومية التي ستدعمها المؤسسة في عام 2024 ستحقق المزيد من النتائج الرائعة".

يتم اختيار المنظمات غير الحكومية المشاركة كل عام بناءً على سلسلة من مقاييس ملاءمة المشاريع المقترحة وبعد إجراء تقييم صارم للوضع المالي والامتثال. تصبح كل منظمة يقع الاختيار عليها مؤهلة للحصول على تمويل قد يبلغ 30 ألف دولار أمريكي لاستثمارها في مشاريع ومبادرات متعلقة بكرة القدم داخل المجتمعات المحلية.

وفي عام 2024 سيستفيد عدد قياسي من المنظمات من البرنامج. في عام 2023، قدمت المنظمات الـ 114 المستفيدة من المنح مشاريع واسعة النطاق تُركز على أمور من بينها إدماج اللاجئين والمساواة بين الجنسين وتحسين فرص التعليم والتوظيف للأطفال والشباب المحرومين في مجتمعاتهم.

ولضمان وصول أكثر شمولاً ولضمان حصول كل مستفيد محتمل على المعلومات والأدوات اللازمة، نظّمت مؤسسة FIFA سلسلة من ورش العمل بعدة لغات للمساعدة في توجيه المنظمات غير الحكومية خلال عملية تقديم الطلبات لعام 2024.

وشملت ورش العمل مقدمات عامة عن البرنامج، وجلسات حول كيفية استكمال التقييم المالي بدقة، لى جانب إلقاء نظرة متعمقة في العنصر المهم المتمثل في القدرة على إنشاء - وإثبات تنفيذ - إطار عمل ناجح للحماية.