اتحاد قبرص لكرة القدم

اتحاد قبرص لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.cfa.com.cy

العنوان

10 Achaion Street,

2413 Engomi,

P.O. Box 25071,

1306 NICOSIA

Cyprus

طرق التواصل

الهاتف: +357-22/352 341

البريد الإلكتروني:info@cfa.com.cy

فاكس: +357-22/590 544

التنظيم

President

Georgios KOUMAS

Vice President

Fotis FOTIOU

Haris LOIZIDES

Nick NICOLAOU

General Secretary

Phivos VAKIS

Treasurer

Andreas MORIAS

Media And Communication Manager

Kyriakos GIORGALIS

Technical Director

Savvas CONSTANTINOU

National Coach Men

Temur KETSBAIA

National Coach Women

Angelos TSOLAKIS

Stefanos VOSKARIDIS

Head/Director of the Referees Department

Maria CONSTANTINOU

Referee Coordinator

Domenico MESSINA

Futsal Coordinator

George FANTAROS

تصنيف قبرص

تصنيف منتخب قبرص للرجال
تصنيف منتخب قبرص للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
123
إستونيا
إستونيا
إستونيا
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابوي
زيمبابوي
1144.56
125
قبرص
قبرص
قبرص
1143.42
126
سيراليون
سيراليون
سيراليون
1137.36
127
السودان
السودان
السودان
1128.74

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
117
لوكسمبورج
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1143.19
118
نيكاراجوا
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1141.34
119
قبرص
قبرص
قبرص
1138.38
120
مولدوفا
مولدوفا
مولدوفا
1131.01
121
توغو
توغو
توغو
1130.06

١٥ مارس ٢٠٢٤