اتحاد قبرص لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.cfa.com.cy
العنوان
10 Achaion Street,
2413 Engomi,
P.O. Box 25071,
1306 NICOSIA
Cyprus
طرق التواصل
الهاتف: +357-22/352 341
البريد الإلكتروني:info@cfa.com.cy
فاكس: +357-22/590 544
التنظيم
President
Georgios KOUMAS
Vice President
Fotis FOTIOU
Haris LOIZIDES
Nick NICOLAOU
General Secretary
Phivos VAKIS
Treasurer
Andreas MORIAS
Media And Communication Manager
Kyriakos GIORGALIS
Technical Director
Savvas CONSTANTINOU
National Coach Men
Temur KETSBAIA
National Coach Women
Angelos TSOLAKIS
Stefanos VOSKARIDIS
Head/Director of the Referees Department
Maria CONSTANTINOU
Referee Coordinator
Domenico MESSINA
Futsal Coordinator
George FANTAROS
تصنيف قبرص
تصنيف منتخب قبرص للرجال
تصنيف منتخب قبرص للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
123
إستونيا
إستونيا
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابوي
1144.56
125
قبرص
قبرص
1143.42
126
سيراليون
سيراليون
1137.36
127
السودان
السودان
1128.74
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
117
لوكسمبورج
لوكسمبورج
1143.19
118
نيكاراجوا
نيكاراجوا
1141.34
119
قبرص
قبرص
1138.38
120
مولدوفا
مولدوفا
1131.01
121
توغو
توغو
1130.06
١٥ مارس ٢٠٢٤
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