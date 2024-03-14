الاتحاد السويسري لكرة القدم

الاتحاد السويسري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.football.ch

العنوان

Worbstrasse 48,

3074 MURI BEI BERN

Switzerland

طرق التواصل

الهاتف: +41-31/950 8111

البريد الإلكتروني:info@football.ch

التنظيم

President

Dominique BLANC

Vice President

Philipp STUDHALTER

Samuel SCHEIDEGGER

Sandro STROPPA

General Secretary

Robert BREITER

Treasurer

Marc BLATTER

Media And Communication Manager

Adrian ARNOLD

Technical Director

Patrick BRUGGMANN

Pierluigi TAMI

National Coach Men

Murat YAKIN

National Coach Women

Pia SUNDHAGE

Chairperson of the Referees Committee

Sascha KEVER

Head/Director of the Referees Department

Sascha AMHOF

Referee Coordinator

Marco DETTWILER

Futsal Coordinator

Alexander RAPPAZ

تصنيف سويسرا

تصنيف منتخب سويسرا للرجال
تصنيف منتخب سويسرا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
17
السنغال
السنغال
السنغال
1620.74
18
اليابان
اليابان
اليابان
1614.33
19
سويسرا
سويسرا
سويسرا
1613.44
20
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1608.23
21
الدنمارك
الدنمارك
الدنمارك
1601.31

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
20
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1796.68
21
البرتغال
البرتغال
البرتغال
1758.94
22
سويسرا
سويسرا
سويسرا
1745.07
23
كولومبيا
كولومبيا
كولومبيا
1744.74
24
أسكتلندا
أسكتلندا
أسكتلندا
1732.88

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد السويسري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السويسري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 14: FIFA President Gianni Infantino (C) with FIFA Deputy Secretary General Alasdair Bell (L) and FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström (R) during a FIFA Council Meeting at HoF, Home of FIFA on March 14, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74
١٤ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 06: Aerial drone images at HoF, the Home of FIFA on July 6, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح الآن
١٢ مارس ٢٠٢٤
BANDUNG, INDONESIA - DECEMBER 01: An Exhibition Futsal Community Hold by FIFA Foundation at Sampoerna Sports Club In Bandung, West Java, Indonesia. (Photo by Iqbal Kusumadireza - FIFA/FIFA via Getty Images)
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Ivana Andres of Spain and teammates celebrate with the FIFA Women's World Cup Trophy following victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
منتدى المدربين يقدم رؤى فنية وتكتيكية عن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA
١٩ يناير ٢٠٢٤
GENEVA, SWITZERLAND - NOVEMBER 30: FIFA President Gianni Infantino speaks during the EBU General Assembly on November 30, 2023 in Geneva, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
الرئيس إنفانتينو يشدد على ضرورة الاستثمار في كرة قدم السيدات
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
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ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 18:(L-R) FIFA Football Quality Programme Manager Mickael Benetti, FIFA Consultant FIFA Quality Programme Footballs & Football Goals Eduardo Tavares, FIFA Junior Football Quality Programme Manager Zeina Hamarsha and FIFA Football Quality Programme Manager Tom Parkinson on stage during the FIFA Quality Programme Conference & FIFA Research Symposium at HoF, Home of FIFA on October 18, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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