الاتحاد السويسري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.football.ch
العنوان
Worbstrasse 48,
3074 MURI BEI BERN
Switzerland
طرق التواصل
الهاتف: +41-31/950 8111
البريد الإلكتروني:info@football.ch
التنظيم
President
Dominique BLANC
Vice President
Philipp STUDHALTER
Samuel SCHEIDEGGER
Sandro STROPPA
General Secretary
Robert BREITER
Treasurer
Marc BLATTER
Media And Communication Manager
Adrian ARNOLD
Technical Director
Patrick BRUGGMANN
Pierluigi TAMI
National Coach Men
Murat YAKIN
National Coach Women
Pia SUNDHAGE
Chairperson of the Referees Committee
Sascha KEVER
Head/Director of the Referees Department
Sascha AMHOF
Referee Coordinator
Marco DETTWILER
Futsal Coordinator
Alexander RAPPAZ
تصنيف سويسرا
تصنيف منتخب سويسرا للرجال
تصنيف منتخب سويسرا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
17
السنغال
السنغال
1620.74
18
اليابان
اليابان
1614.33
19
سويسرا
سويسرا
1613.44
20
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
1608.23
21
الدنمارك
الدنمارك
1601.31
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
20
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1796.68
21
البرتغال
البرتغال
1758.94
22
سويسرا
سويسرا
1745.07
23
كولومبيا
كولومبيا
1744.74
24
أسكتلندا
أسكتلندا
1732.88
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد السويسري لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
منتدى المدربين يقدم رؤى فنية وتكتيكية عن بطولة كأس العالم للسيدات FIFA
١٩ يناير ٢٠٢٤