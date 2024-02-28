الاتحاد الصومالي لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.footballsomalia.so
العنوان
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DHL Mogadishu,
BN 03040 MOGADISHU
Somalia
طرق التواصل
الهاتف: +252-61/799 5553
البريد الإلكتروني:admin@footballsomalia.so
فاكس: +25-21/600 601
President
Ali Abdi MOHAMED
Senior Vice President
Ahmed TAKAL
General Secretary
Yusuf MUHUDIN
Treasurer
Ali AHMED
Technical Director
Awil Ismail MOHAMED
National Coach Men
Rachid LOUSTEQUE
Chairperson of the Referees Committee
Abdullahi Sheikh AWEIS
Head/Director of the Referees Department
Abdullahi Sheikh AWEIS
Referee Coordinator
Abdullahi Sheikh AWEIS
Futsal Coordinator
Yusuf MUMIN
تصنيف الصومال
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
196
تونجا
تونجا
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمن
851.19
198
الصومال
الصومال
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيل
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
843.40
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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