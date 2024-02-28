الاتحاد الصومالي لكرة القدم

الاتحاد الصومالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.footballsomalia.so

العنوان

Attention: currently no postal delivery (only DHL),

DHL Mogadishu,

BN 03040 MOGADISHU

Somalia

طرق التواصل

الهاتف: +252-61/799 5553

البريد الإلكتروني:admin@footballsomalia.so

فاكس: +25-21/600 601

التنظيم

President

Ali Abdi MOHAMED

Senior Vice President

Ahmed TAKAL

General Secretary

Yusuf MUHUDIN

Treasurer

Ali AHMED

Technical Director

Awil Ismail MOHAMED

National Coach Men

Rachid LOUSTEQUE

Chairperson of the Referees Committee

Abdullahi Sheikh AWEIS

Head/Director of the Referees Department

Abdullahi Sheikh AWEIS

Referee Coordinator

Abdullahi Sheikh AWEIS

Futsal Coordinator

Yusuf MUMIN

تصنيف الصومال

تصنيف منتخب الصومال للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
196
تونجا
تونجا
تونجا
856.18
197
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جزر الكايمن
851.19
198
الصومال
الصومال
الصومال
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جزر سيشيل
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
843.40

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من الاتحاد الصومالي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الصومالي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

BANDUNG, INDONESIA - DECEMBER 01: An Exhibition Futsal Community Hold by FIFA Foundation at Sampoerna Sports Club In Bandung, West Java, Indonesia. (Photo by Iqbal Kusumadireza - FIFA/FIFA via Getty Images)
مؤسسة FIFA
إصدار قائمة المنظمات غير الحكومية التي ستتلقى دعماً من برنامج مجتمع مؤسسة FIFA في 2024
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
FIFA Digital Skills promo graphic
الاتحادات الأعضاء
برنامج المهارات الرقمية يحتفل بذكراه السنوية الأولى ويكرّم اتحادين وطنيين
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
DOHA, QATAR - JUNE 20: Muhsen Al Ghassani of Oman celebrates after scoring his team's first goal during the 2021 FIFA Arab Cup Qatar Qualifiers match between Oman and Somalia at Jassim Bin Hamad Stadium on June 20, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
عمان تُقصي الصومال وتحجز مكانها في النهائيات
٢٠ يونيو ٢٠٢١
A general view for katara Opera House which host the draw for the FIFA Arab Cup 2021 on Monday 26 April 2021 in Doha, Qatar.
البطولات
الإثارة تتزايد قبل قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
٢٦ أبريل ٢٠٢١
VOLGOGRAD, RUSSIA - JUNE 25: A Saudi Arabia and an Egypt fan enjoy the pre match atmosphere prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group A match between Saudia Arabia and Egypt at Volgograd Arena on June 25, 2018 in Volgograd, Russia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ في أرقام
٢٥ أبريل ٢٠٢١
أخبار متعلّقة
Oct 1990: General view of the Khalifa Stadium at sunset during the Asian World Cup Qualifying Finals in Qatar. \ Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport
البطولات
سحب قرعة بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ الثلاثاء المقبل
tac2qgqlfyqgqkky1uae.jpg
الرئيس
رئيس FIFA يؤكد مشاركة 22 دولة في كأس العرب FIFA ٢٠٢١ في قطر
puo8qfxdci0f4qkd2wf9.jpg
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
محمود علي يكافح للعيش كبطل
تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
تصفيات قطر 2022: زيمبابوي 3-1 الصومال (10 سبتمبر 2019)
hfpsfokb3ym7hxx0qlxm.jpg
البطولات
انتصاران منطقيان ومفاجأة صومالية
ntirl5zvqsdm9875jsll.jpg
البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا