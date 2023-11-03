قرارات استضافة بطولة كأس العالم FIFA هي رسالة وحدة للعالم بأسره

كلمة لرئيس FIFA أمام الدورة 77 لمؤتمر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم

أتت قرارات منح شرف الاستضافة ثمرة لإجماع واستشارات وحوار بناء

توجّه إنفانتينو بالشكر إلى الاتحادات القارية على موافقتها

في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة 77 لمؤتمر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم والمنعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالاتفاق المتعلق باستضافة نسختي كأس العالم FIFA عامي 2030 و2034، قائلاً إن كرة القدم بعثت برسالة وحدة العالم في أشد الحاجة لها.

وقال إنفانتينو في هذا الصدد: "أودّ أن أتوجه بالشكر إلى الجميع، ولا سيما رؤساء الاتحادات القارية، وأعضاء مجلس FIFA، لأنني على قناعة بأننا أثبتنا للعالم إمكانية التوصل إلى إجماع ووحدة في عملية اتخاذ القرار. برأيي، نحن بحاجة إلى مثل هذه الرسائل من التآزر والوحدة في عالما الذي يشهد، وللأسف، سلوكاً عدائياً بشكل كبير".

فبعد مشاورات مكثَّفة مع جميع الاتحادات القارية، وافق مجلس FIFA بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وأسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 FIFA™، مع إجراء ثلاث مباريات في كل أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي احتفالاً بالذكرى المئوية لإقامة أول نسخة من البطولة.كما تقرر توجيه الدعوة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم من أجل تقديم ملفات ترشُّحها لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034™. وتلقى FIFA لاحقاً خطاب نوايا من الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل الموعد النهائي المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أتت كلمة رئيس FIFA كذلك عشية إقامة المباراة النهائية في كأس ليبرتادوريس بين ناديي فلومينيزي وبوكا جونيورز على ملعب ماراكانا يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني،

وسيتأهل الفائز من هذه المباراة لخوض كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™ والذي سيجري في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى بتاريخ البطولة. وقد حجز حتى الآن ناديا بالميراس وفلامنغو، بطلا كأس ليبرتادوريس في نسختي 2021 و2022، تذكرتي المشاركة في البطولة الموسعة عن أمريكا الجنوبية، وسينضمّ إليهما بطل نسخة 2024، بالإضافة إلى فريقين آخرين من اتحاد أمريكا الجنوبية.

كما وجّه رئيس FIFA تحية إلى النجمة البرازيلية مارتا التي أعلنت اعتزال كرة القدم الدولية هذا العام بعد أن مثّلت البرازيل في ست نسخ من كأس العالم للسيدات FIFA، وأحيا ذكرى الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي رحل عن عالمنا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا الذي غادرنا قبل ثلاث سنوات.

كما أعرب جياني إنفانتينو عن دعمه لمهاجم نادي ليفربول والمنتخب الكولومبي لويس دياز الذي تعرّض والده للاختطاف في كولومبيا، وقال عن ذلك: "نتمنى جميعاً أن ينتهي هذا على خير".