رئيس FIFA يقول أن تنوع الفِرق الأربعة الأولى في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ يظهر "عولمة" اللعبة

المراكز الأربعة الأولى في البطولة الموسعة الجديدة التي تضم 24 فريقًا في المغرب تذهب إلى فِرق من أربع اتحادات قارية مختلفة

جياني إنفانتينو: "لم نشهد شيئًا كهذا من قبل، وهذه مجرد البداية" - بعد مشاهدة كوريا الشمالية تلحق الهزيمة بهولندا 3-0 محققةً لقب رابع قياسي

بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA هي الآن حدث سنوي أيضًا، بينما يعطي FIFA المزيد من الدول فرصة اللعب على المسرح العالمي

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو بعد حضوره المباراة النهائية في الرباط بالمغرب إن وجود أربع دول من أربع اتحادات قارية مختلفة ضمن المراكز الأربعة الأولى في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA الموسعة يظهر "عولمة كرة القدم".

تغلبت كوريا الشمالية على هولندا، التي شاركت في البطولة لأول مرة، بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية في العاصمة المغربية لتنال اللقب للمرة الثانية على التوالي وللمرة الرابعة في المجموع.

Eوفي وقت سابق من اليوم، احتلت المكسيك المركز الثالث بعد فوزها بركلات الترجيح على البرازيل، ما يعني أن المراكز الأربعة الأولى في البطولة نالتها دول من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في أول بطولة كأس عالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA تُقام في أفريقيا.

وقال السيد إنفانتينو على أرض الملعب بعد النهائي في الرباط: "تهانينا لمنتخب كوريا الشمالية على فوزه في النهائي على منتخب هولندا. وتهانينا لهولندا أيضًا. وللمكسيك، على الميدالية البرونزية. منافسة عظيمة. أول بطولة كأس عالم للسيدات (FIFA) على الأراضي الأفريقية، هنا في المغرب الجميل. احتفال عظيم. وهي أيضًا أول بطولة كأس عالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA بمشاركة 24 منتخبًا".

“"عولمة كرة القدم قد بدأت. أربعة فِرق في المراكز الأربعة الأولى من أربع اتحادات قارية مختلفة. لم نشاهد شيئا كهذا من قبل، وهذه مجرد البداية. احتفال عظيم. شكرًا للمغرب على استضافتنا مجددًا في هذا الحدث الجميل. ونحن نتطلع إلى الأمام، لأننا ننتظر الكثير في المستقبل."

وبالإضافة إلى السيد إنفانتينو، حضر المباراة النهائية أعضاء FIFA كانيزات إبراهيم، وكانيا كيوماني، وفوزي لقجع، وجوهانا وود، وعدد من أساطير FIFA، بما في ذلك القائد الفخري للجنة صوت اللاعبين جورج وياه، والأمين العام لـ FIFA ماتياس جرافستروم، والمسؤولة عن كرة القدم جيل إليس، والمدير التنفيذي للعمليات كيفن لامور، وغيرهم من موظفي FIFA.

كانت البطولة هي الأولى في تاريخ المسابقة الممتد على مدار 17 عامًا التي تضم 24 فريقًا – بزيادة عن عدد 16 منتخبًا شاركوا في النسخة السابقة – تمثل جميع الاتحادات الستة والأولى من بين خمس بطولات ستقام سنويًا في المغرب حتى عام 2029.

وتهدف هذه الابتكارات – التي أكدها مجلس FIFA في مارس/آذار 2024 – إلى منح المزيد من البلدان الفرصة من أجل التنافس على الساحة العالمية، فضلاً عن زيادة كفاءة البطولة واستدامتها من خلال الاستفادة من البنية التحتية الحالية بشكل مثالي.