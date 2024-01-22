ورشة عمل للدول المرشَّحة لاستضافة كأس العالم FIFA™ عامي 2030 و2034

تجري الورشة في مقر FIFA بمدينة زيورخ بمشاركة حوالي 35 من ممثلي الاتحادات الوطنية صاحبة ملفات الترشُّح

أبرز المواضيع التي ستغطيها الورشة: مفاهيم الاستضافة، والبنى التحتية العامة والرياضية، والخدمات، والدعم الحكومي والمسائل القانونية، وحقوق الإنسان، والاستدامة

سيتّخذ كونغرس FIFA قراراته بتعيين الدولة/الدول المستضيفة

في إطار عملية تقديم الملفات، تُعقد في مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية ورشة عمل تمتد لثلاثة أيام وتشارك فيها الدول المرشَّحة لاستضافة نسختي بطولة كأس العالم FIFA™ عامي 2030 و2034، وذلك بحضور حوالي 35 من ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء صاحبة ملفات الترشُّح لنسخة 2030 (المغرب والبرتغال وإسبانيا)، بالإضافة إلى الاتحادات المستضيفة للذكرى المئوية للبطولة (الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي)، والاتحاد صاحب ملف الترشُّح لنسخة 2034 (المملكة العربية السعودية).

ويشمل هذا الحوار الذي أطلقه FIFA جلسات تفاعلية واجتماعات فردية وسلسلة لقاءات متخصصة يقدّم عبرها إضاءات على أبرز المواضيع المتعلقة بعملية تقديم ملفات الترشُّح الخاصة بكل نسخة وكذلك بالاحتفال المقترَح بالذكرى المئوية للبطولة لنسخة 2030، ويشمل ذلك مفاهيم الاستضافة، والبنى التحتية العامة والرياضية، والخدمات، والدعم الحكومي والمسائل القانونية، وحقوق الإنسان، والاستدامة.

أما الخطوة المقبلة في عملية تقديم الملفات والتي تتسم بصرامتها، فهي تقديم الاتحادات الوطنية الأعضاء لملفاتها بحلول شهر يوليو/تموز 2024، وسيقوم بعدها FIFA بتقييم الملفات ونشر نتائج التقييم. وفي حال كانت الملفات تلبي كافة المتطلبات ذات الصلة، سيتّخذ مؤتمر FIFA قراراته بتعيين الدولة/الدول المستضيفة.

وسيقوم موقع FIFA.com بنشر كافة الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك ملفات الترشُّح وتقارير تقييم الملفات.

يُذكر أن إجراءات الترشح مبنية على الحد الأدنى للاستضافة كما هو منصوص عليه في الوثائق التالية: