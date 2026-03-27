المراكز النهائية المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™ ستحدد في المكسيك في 31 مارس

سيتأهل الفائزان إلى مجموعتي الـ9 والـ11 قبل انطلاق البطولة يوم 11 يونيو 2026 سيُقام اللقاءان الأخيران المؤهلان لكأس العالم FIFA 2026™ في المكسيك يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 ، حيث يلتقي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مع جامايكا على ملعب غوادالاخارا (الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت المحلي)، ويلعب منتخب العراق مع بوليفيا على ملعب مونتيري (الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي)، ليكتمل بذلك تشكيل الفرق الـ 48 المشاركة في البطولة التي تنطلق يوم الخميس 11 يونيو 2026 . لا تزال تذاكر مباراتي الملحق المؤهل لكأس العالم FIFA 2026 متاحة للبيع للجمهور على FIFA.com/tickets . مثّلت جامايكا اتحاد الكونكاكاف، وحجزت مقعدها في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية يوم الخميس بعد فوزها على كاليدونيا الجديدة 1-0 في غوادالاخارا، لتواجه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الذي تأهل تلقائيًا للمباراة بفضل مركزه المتقدم في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال. وسيتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى المجموعة الـ11 في كأس العالم 2026 ، والتي تضم كولومبيا والبرتغال وأوزبكستان التي تشارك لأول مرة في البطولة، حيث ستُقام ست مباريات في أتلانتا وغوادالاخارا وهيوستن (مباراتان) وميامي ومكسيكو سيتي.

في المباراة الأخرى في مونتيري، سيمثل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) منتخب بوليفيا، الذي فاز على سورينام بنتيجة 2-1 يوم الخميس ليتأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات النهائية. سيواجه بوليفيا منتخب العراق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي تأهل تلقائيًا، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، بفضل تصنيفه في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للرجال. سيلعب الفائزون في هذه المرحلة ضمن المجموعة التاسعة من كأس العالم 2026، إلى جانب فرنسا والنرويج والسنغال. ستقام مباريات هذه المجموعة في بوسطن (مباراتان)، ونيويورك (مباراتان)، وفيلادلفيا، وتورنتو، من الثلاثاء 16 يونيو 2026 إلى الجمعة 26 يونيو 2026. كما سيتم تحديد المقاعد الأربعة الأخيرة المخصصة لأوروبا في البطولة في وقت سابق من يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث سيواجه منتخب البوسنة والهرسك منتخب إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، على أرضه في زينيتسا، ويستضيف منتخب التشيك منتخب الدنمارك في براغ، ويلعب منتخب كوسوفو مع منتخب تركيا في بريشتينا، بينما يلتقي منتخب السويد مع منتخب بولندا في سولنا.