FIFA يتلقى خطابات النوايا لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™

أكدت اتحادات المغرب والبرتغال وإسبانيا اهتمامها المشترك باستضافة كأس العالم FIFA 2030™، بالإضافة لتنظيم أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات احتفالية بالذكرى المئوية للبطولة

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب النوايا لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™

خطوة أولى في إطار عملية دراسة وتقييم معمقة لملفات الترشح لاستضافة نسختي البطولة قبل اختيار الاتحادات الوطنية الـ 211 للدولة/الدول المستضيفة في مؤتمر FIFA

بموجب اللوائح التي صادق عليها مجلس FIFA بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والمتعلقة بملفات الترشح، تلقى FIFA خطابات النوايا التالية:

كأس العالم FIFA 2030™

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

الاتحاد الإسباني لكرة القدم

احتفالية الذكرى المئوية:

اتحاد أورغواي لكرة القدم (مباراة واحدة)

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (مباراة واحدة)

اتحاد باراغواي لكرة القدم (مباراة واحدة)

كأس العالم FIFA 2034™

الاتحاد السعودي لكرة القدم

وكما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس FIFA، ستطلق إدارة FIFA عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم FIFA™ فضلاً عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح، بحيث يتوقّع إعلان الدولة/الدول المستضيفة خلال مؤتمر FIFA المتوقع إجراؤه في الربع الرابع لعام 2024.

وانطلاقاً من هذه اللوائح، ستُجري إدارة FIFA حواراً مباشراً مع الأطراف صاحبة ملفات الترشّح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلس FIFA مسبقاً. وسيركز الحوار على المجالات التي حظيت بالأولوية في الرؤية العامة لهذا الحدث وأبرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية وخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان. وسينشر FIFA لاحقاً تقييمه وتقاريره، وفي حال تمت تلبية هذه المتطلبات، ستقوم الاتحادات الوطنية المجتمعة في مؤتمر FIFA بتعيين الدولة/الدول المستضيفة لهاتين النسختين المتتاليتين من هذه البطولة.

ستُنشر على FIFA.com كافة الوثائق، ويشمل ذلك ملفات الترشّح وتقارير التقييم.

يُذكر أن إجراءات الترشح مبنية على الحد الأدنى للاستضافة كما هو منصوص عليه في الوثائق التالية: