الدورة الدراسية
تشمل صفقات الانتقال كل عام ما يزيد عن 20 ألف لاعب محترف (من الرجال والسيدات) وأكثر من خمسة آلاف نادٍ من مختلف بلدان العالم، ورغم أن FIFA عمل على تبسيط نظام الانتقالات الدولية إلى أقصى حد ممكن خلال السنوات الأخيرة من أجل تسهيل تنفيذها بطريقة سريعة وسلسة، إلا أن العملية تتطلب معرفة مستفيضة بنظام الانتقالات، بما في ذلك مختلف مراحل الانتقالات الدولية والجوانب التي تنطوي عليها.
صُمِّمت هذه الدورة الدراسية لانتقالات اللاعبين الدولية FIFA خصِّيصاً للأشخاص الذين يضطلعون بالعمليات الإجرائية للانتقالات الدولية أو سيتولون تنفيذها مستقبلاً، إذ توفر مواد الدورة تحليلاً مقتضباً ومُعمقاً في الوقت نفسه لمختلف الجوانب التي تنطوي عليها هذه العمليات، كما تقوم الدروس على نهج تطبيقي وعملي.