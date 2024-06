FIFA-Kurs für internationale Spielertransfer

Mehr als 20 000 Berufsspielerinnen und -spieler werden jedes Jahr zwischen 5000 Vereinen verschiedener Länder transferiert. Der internationale Transferprozess wurde von der FIFA in den letzten Jahren zwar vereinfacht und gestrafft, erfordert aber immer noch ein vertieftes Wissen des Transfersystems, einschliesslich der verschiedenen Phasen und Aspekte internationaler Transfers. Der FIFA-Kurs für internationale Spielertransfers richtet sich in erster Linie an Personen, die internationale Transfers verwalten oder tätigen. Er bietet eine kurze, aber eingehende Analyse der verschiedenen Aspekte der Prozesse sowie einen praktischen Einblick.