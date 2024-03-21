الرأس الأخضر وغينيا يحققان الانتصار وجنوب أفريقيا وأندورا يكتفيان بالتعادل

لعبت اليوم ثلاث مباريات في سلسلة FIFA لعام 2024™

جنوب أفريقيا تكتفي بالتعادل الإيجابي أمام أندورا

فوز جزر الرأس الأخضر على غويانا وغينيا تدك شباك فانواتو بسداسية

انطلقت النسخة التجريبية لسلسلة FIFA لعام 2024™ بإجراء ثلاث مواجهات في كل من الجزائر والسعودية يوم الخميس، لتعطي هذه المباريات شارة الانطلاقة لسلسلة جديدة من المباريات بمبادرة من FIFA ستسمح مستقبلاً للمنتخبات الوطنية من جميع الاتحادات القارية بالتنافس بين بعضها البعض، بعدما كانت مواجهاتهم لم تكن متاحة سابقاً.

النتائج

سلسلة FIFA لعام 2024 الجزائر™ أندورا 1–1 جنوب أفريقيا

سلسلة FIFA لعام 2024 السعودية™ غويانا 0-1 جزر الرأس الأخضر غينيا 6–0 فانواتو

FIFA Series 2024, match day one in pictures Previous 01 / 14 Cabo Verde v Guyana - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 02 / 14 Guinea v Vanuatu - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 03 / 14 Andorra v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 04 / 14 Andorra v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 05 / 14 Andorra v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 06 / 14 Guinea v Vanuatu - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 07 / 14 Andorra v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 08 / 14 Guinea v Vanuatu - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 09 / 14 Cabo Verde v Guyana - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 10 / 14 Cabo Verde v Guyana - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 11 / 14 Cabo Verde v Guyana - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 12 / 14 Guinea v Vanuatu - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 13 / 14 Guinea v Vanuatu - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 14 / 14 Guinea v Vanuatu - FIFA Series 2024 Saudi Arabia Next

أندورا 1–1 جنوب أفريقيا

أندورا وجنوب أفريقيا يفترقان على التعادل الإيجابي

انتهت المباراة التي جمعت بين جنوب أفريقيا وأندورا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث كانت أندورا هي السباقة إلى التهديف عن طريق كوكو في الدقيقة (5')، ليتمكن منتخب جنوب أفريقيا من العودة في النتيجة والتعديل بأقدام موكوانا في الدقيقة (25')، ولم يتمكن أي فريق من إضافة هدف الفوز فيما تبقى من أطوار اللقاء.

منتخب البفانا بافانا الذي تألق بشكل لافت في كأس أفريقيا للأمم الأخيرة في كوت ديفوار، سيلعب المواجهة الثانية له أمام البلد المضيف الجزائر يوم الثلاثاء 26 مارس/آذار، وهي مواجهة واعدة ستلعب على ملعب نيلسون مانديلا أمام حضور جماهيري كبير مرتقب.

غويانا 0-1 جزر الرأس الأخضر

رايان مينديز يمنح الرأس الأخضر الفوز على جويانا

استهل منتخب الرأس الأخضر سلسلة FIFA لعام 2024™ بانتصار على منافسه غويانا بهدف يتيم من تسجيل رايان مينديز هذا الخميس بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة، الذي قاد فريقه إلى تحقيق الانتصار بعدما عجز الفريقين على تسجيل أهداف أخرى طيلة بقية أطوار المباراة.

وبعد المشوار الرائع لمنتخب الرأس الأخضر في نهائيات كأس أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وجد أشبال المدرب بوبيستا صعوبة كبيرة أمام غويانا الذي عرف كيف يصعّب المأمورية أمام المنتخب الأفريقي، قبل المباراة الثانية لمنتخب الرأس الأخضر التي ستكون أمام منافس أقوى وهو غينيا الإستوائية، الذي تألق هو الآخر في العرس الأفريقي بداية العام الجاري.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | الرأس الأخضر 1-0 غويانا 03:00

غينيا 6–0 فانواتو

غينيا تدك شباك فانواتو بسداسية نظيفة

على عكس منتخب جزر الرأس الأخضر، لم يجد منتخب غينيا أي صعوبة في الفوز على فانواتو، وانتهت المقابلة بسداسية نظيفة، حيث بدأ المهرجان الهجومي في الدقائق العشر الأولى, مورلاي سيلا العائد إلى التشكيلة الغينية هو أول من برز في الدقيقة وسجل هدف التقدم في الدقيقة (7') وسجل بقية أهداف الشوط الأول دياوارا (8)، كامارا (16)، وكين من ركلة جزاء (37) وسجل الغينيون هدفين آخرين بقدمي كين (57') وسيلا (62').

وبعد هذا الفوز الرائع في أول مباراة في سلسلة FIFA، سيلعب الغينيون مباراتهم الثانية أمام برمودا يوم يوم الإثنين 25 مارس بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي والعلامة الكاملة.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | غينيا 6-0 فانواتو 03:00

برنامج الغد

الجزائر – بوليفيا 22:00 (ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر)تنزانيا – بلغاريا 14:00 (ملعب دالغا أرينا، أذربيجان) أذربيجان – منغوليا 17:00 (ملعب توفيق باهراموف، أذربيجان) مصر – نيوزيلندا 21:00 (ملعب القاهرة، مصر) غينيا الإستوائية – كامبوديا 20:00 (ملعب الأمير عبد الله الفيصل، السعودية) برمودا – بروناي 20:00 (ملعب الملك عبد الله الدولي، السعودية) أفريقيا الوسطى – بوتان 10:30 (ملعب رايس كورس، سيريلانكا) سيريلانكا – بابوا نيو غينيا 16:30 (ملعب رايس كورس، سيريلانكا)