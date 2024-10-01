FIFA يواصل دعم تطوير كرة القدم في منطقة الكاريبي من خلال مبادرة FIFA Forward

ميلتزم FIFA بتنفيذ مشاريع تطوير كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي

ورشة عمل فريدة من نوعها في ميامي بحثت سبل الاستفادة القصوى من تمويل برنامج FIFA Forward في منطقة الكاريبي

النهج التعاوني مع الاتحادات الأعضاء ”حاسم لدفع عجلة النمو في جميع أنحاء المنطقة“

أكد FIFA على التزامه بتطوير كرة القدم في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي في جلسة عمل لبرنامج FIFA Forward في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويوفر برنامج FIFA Forward دعماً مصمماً خصيصاً لتطوير كرة القدم في جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً. يسترشد البرنامج بثلاثة مبادئ أساسية - المزيد من الاستثمار، والمزيد من التأثير، والمزيد من الإشراف - وهدفه الشامل هو تمكين كرة القدم من تحقيق إمكاناتها في كل بلد، ومنح كل من يريد المشاركة الفرصة للقيام بذلك.

اختيرت سبعة بلدان كاريبية رئيسية في منطقة البحر الكاريبي - سانت كيتس ونيفيس، وأنتيغوا وبربودا، وأنغيلا، وجزر فيرجن الأمريكية، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، ودومينيكا، وغرينادا - للمشاركة في الحدث التجريبي يومي 25 و26 سبتمبر/أيلول، ممثلةً بأمينها العام وممثلها الأمامي للعمل مع المكتب الإقليمي لـFIFA على الالتزام بأموال مشاريع FIFA Forward المتبقية من دورتي 1.0 و2.0.

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وخلال جلسات العمل هذه، انخرط المشاركون في اجتماعات عامة تعاونية شارك فيها جميع الحاضرين لمناقشة وبناء القدرات على المستوى النظري والعمليات والتوقيت والمكونات المالية لبرنامج FIFA Forward: دعم الفرق الوطنية ومشاريع البنية التحتية.

كان الهدف الأساسي من ورشة العمل التي استمرت يومين وعقدت في مركز الفيفا في الأمريكتين في ميامي هو تزويد الاتحادات الوطنية بدعم موجه لزيادة احترافية إدارتها لبرنامج FIFA Forward؛ وخلق مساحة عمل تعاونية مخصصة وفرصة لبناء القدرات لإدارة الاتحادات الأعضاء والمكتب الإقليمي وخدمات الاتحادات الوطنية - وربما أقسام أخرى في المستقبل - للعمل معاً على بناء مشاريع تطوير شاملة ومؤثرة.

ركزت الجلسات الصباحية على تبادل المعرفة ومناقشات الحالة حول الجوانب النظرية والعملية لمشاريع البنية التحتية لكرة القدم والفرق الوطنية. كما تم إيلاء اهتمام خاص لأهمية التخطيط وإعداد المشاريع الناجحة، مع التطرق أيضاً إلى الامتثال للوائح والعمليات المالية التي يفرضها البرنامج.

وفي فترة ما بعد الظهر، شارك كل اتحاد عضو في جلسات فردية مع أعضاء فريق المكتب الإقليمي للعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع محددة لـFIFA Forward، ليتم تقديمها قبل نهاية العام الحالي.

"وأوضح جير بيرتوني، مدير الاتحادات الأعضاء للأمريكيتين في FIFA: "يظل FIFA ملتزماً بشدة بتطوير كرة القدم في جميع أنحاء الأمريكتين، مما يضمن استخدام أموال برنامج FIFA Forward بفعالية في كل منطقة. إن تعاوننا الوثيق مع الاتحادات الأعضاء أمر حيوي في الحفاظ على الامتثال وتعظيم الأثر الإيجابي لهذه الموارد“.

”نحن ندرك أن بعض الاتحادات الأعضاء لا تزال تواجه تحديات في تخصيص هذه الأموال، ونحن ملتزمون بتقديم دعم مخصص لتلبية احتياجاتها الخاصة. وللمساعدة في دفع عجلة التقدم، قدمنا العديد من الحلول، بما في ذلك تنظيم جلسة العمل هذه في ميامي."

”نحن نثني على المتعاملين الرئيسيين الذين شاركوا بنشاط في هذا الحدث وتفاعلوا مع القسم الفرعي للأمريكتين. إن تفانيهم في توجيه أموال FIFA Forward إلى مشاريع تطوير كرة القدم الهادفة أمر بالغ الأهمية لدفع عجلة النمو في جميع أنحاء المنطقة.“

وأضاف كارل لي، الأمين العام لاتحاد غرينادا لكرة القدم: ”كانت ورشة عمل FIFA Forward 2024 التي تم تيسيرها من خلال جلسة عمل، عملية للغاية وجاءت في الوقت المناسب“. ”خلافاً للسنوات السابقة، فقد تناولت هذا العام أسئلة وأجوبة مباشرة ومحددة تتعلق بالوضع الحالي لاتحاد غرينادا لكرة القدم. ”لقد تمكنا من إجراء التعديلات اللازمة في الوقت الفعلي وتم تقديم الملاحظات والنقد والتنفيذ في نفس المكان. إحدى الإضافات لجلسات العمل المستقبلية هي أن يكون هناك ماجستير في إدارة الأعمال مع مشاريع متشابهة، والعمل في مجموعات لمساعدة بعضهم البعض في تطوير المشروع، والتي سيتم فحصها من قبل فريق FIFA."

وقال الأمين العام لاتحاد سانت كيتس ونيفيس لكرة القدم، تيشيل ماكلين”أثبتت ورشة العمل هذه أنها كانت مفيدة للغاية حيث أتاحت لنا الاطلاع على طرق جديدة وفعالة في عملية الاقتناء. لقد كانت المعلومات التي قدمها المقدمون والمشاركون في الورشة جديرة بالترحيب الشديد"،

”كان مقدمو العروض على دراية كبيرة بمجالاتهم وخلقوا بيئة للتعلم والتفاعل. كان المحاضرون على دراية وفهم للتحديات التي تواجهنا في المنطقة وقدموا إرشادات حول كيفية مواجهة هذه التحديات."