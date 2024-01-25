اتحاد غرينادا لكرة القدم

اتحاد غرينادا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.grenadafa.com

العنوان

National Stadium,

Queens Park,

P.O. Box 326,

ST. GEORGE'S

Grenada

طرق التواصل

الهاتف: +1-473/440 9903

البريد الإلكتروني:general.secretariat@grenadafa.gd

فاكس: +1-473/440 9973

التنظيم

President

Marlon GLEAN

Vice President

Carl ANDALL

General Secretary

Carl LEE

Treasurer

Andray CHARLES

Media And Communication Manager

Neisha PETERS

Technical Director

Gifton NOEL-WILLIAMS

National Coach Men

Terry CONNOR

National Coach Women

Jake RENNIE

Chairperson of the Referees Committee

Randy CAMPBELL

Head/Director of the Referees Department

Valman BEDEAU

Referee Coordinator

Valman BEDEAU

تصنيف غرناطة

تصنيف منتخب غرناطة للرجال
تصنيف منتخب غرناطة للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
172
مالطا
مالطا
مالطا
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
953.47
174
غرناطة
غرناطة
غرناطة
950.99
175
نيبال
نيبال
نيبال
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات
مونتسيرات
946.08

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
166
النيجر
النيجر
النيجر
876.50
167
رواندا
رواندا
رواندا
874.81
168
غرناطة
غرناطة
غرناطة
870.77
169
بيليز
بيليز
بيليز
868.00
170
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جزر سيشيل
866.26

١٥ مارس ٢٠٢٤