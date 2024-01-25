اتحاد غرينادا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.grenadafa.com
العنوان
National Stadium,
Queens Park,
P.O. Box 326,
ST. GEORGE'S
Grenada
طرق التواصل
الهاتف: +1-473/440 9903
البريد الإلكتروني:general.secretariat@grenadafa.gd
فاكس: +1-473/440 9973
التنظيم
President
Marlon GLEAN
Vice President
Carl ANDALL
General Secretary
Carl LEE
Treasurer
Andray CHARLES
Media And Communication Manager
Neisha PETERS
Technical Director
Gifton NOEL-WILLIAMS
National Coach Men
Terry CONNOR
National Coach Women
Jake RENNIE
Chairperson of the Referees Committee
Randy CAMPBELL
Head/Director of the Referees Department
Valman BEDEAU
Referee Coordinator
Valman BEDEAU
تصنيف غرناطة
تصنيف منتخب غرناطة للرجال
تصنيف منتخب غرناطة للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
172
مالطا
مالطا
967.29
173
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
953.47
174
غرناطة
غرناطة
950.99
175
نيبال
نيبال
948.05
176
مونتسيرات
مونتسيرات
946.08
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
166
النيجر
النيجر
876.50
167
رواندا
رواندا
874.81
168
غرناطة
غرناطة
870.77
169
بيليز
بيليز
868.00
170
جزر سيشيل
جزر سيشيل
866.26
١٥ مارس ٢٠٢٤
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الرئيس
رئيس FIFA يدعو بلدان Concacaf إلى "البدء في الحلم" عقب قرعة تصفيات كأس العالم 2026
٢٥ يناير ٢٠٢٤