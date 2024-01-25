اتحاد أنتيغوا وبربودا لكرة القدم

اتحاد أنتيغوا وبربودا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.antiguafootball.com

العنوان

ABFA HQ,

PAYNTERS, ST. GEORGE

Antigua and Barbuda

طرق التواصل

الهاتف: +1-268/562 6012

البريد الإلكتروني:general.secretary@antiguafootball.org

فاكس: +1-268/562 6016

التنظيم

President

Everton GONSALVES

Vice President

Akeilah HILLHOUSE

Daryl MICHAEL

Gwen SALMON

General Secretary

Rohan HECTOR

Treasurer

Daryl MICHAEL

Media And Communication Manager

Troy GIBSON

Technical Director

Sowerby GOMES

National Coach Men

Mikele LEIGERTWOOD

National Coach Women

Astel JOSEPH

Chairperson of the Referees Committee

Rolston JAMES

Head/Director of the Referees Department

Kelesha ANTOINE

Referee Coordinator

Kelesha ANTOINE

Futsal Coordinator

Sean SAMUEL

تصنيف أنتيغوا وبربودا

تصنيف منتخب أنتيغوا وبربودا للرجال
تصنيف منتخب أنتيغوا وبربودا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
140
بوروندي
بوروندي
بوروندي
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستان
تركمانستان
1078.25
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
1072.66
142
إندونيسيا
إندونيسيا
إندونيسيا
1072.66
144
سورينام
سورينام
سورينام
1071.85

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
178
بوروندي
بوروندي
بوروندي
829.84
179
كوراساو
كوراساو
كوراساو
820.81
180
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
812.65
181
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جزر الكايمن
801.25
182
إسواتيني
إسواتيني
إسواتيني
791.04

١٥ مارس ٢٠٢٤