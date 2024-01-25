اتحاد أنتيغوا وبربودا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.antiguafootball.com
العنوان
ABFA HQ,
PAYNTERS, ST. GEORGE
Antigua and Barbuda
طرق التواصل
الهاتف: +1-268/562 6012
البريد الإلكتروني:general.secretary@antiguafootball.org
فاكس: +1-268/562 6016
التنظيم
President
Everton GONSALVES
Vice President
Akeilah HILLHOUSE
Daryl MICHAEL
Gwen SALMON
General Secretary
Rohan HECTOR
Treasurer
Daryl MICHAEL
Media And Communication Manager
Troy GIBSON
Technical Director
Sowerby GOMES
National Coach Men
Mikele LEIGERTWOOD
National Coach Women
Astel JOSEPH
Chairperson of the Referees Committee
Rolston JAMES
Head/Director of the Referees Department
Kelesha ANTOINE
Referee Coordinator
Kelesha ANTOINE
Futsal Coordinator
Sean SAMUEL
تصنيف أنتيغوا وبربودا
تصنيف منتخب أنتيغوا وبربودا للرجال
تصنيف منتخب أنتيغوا وبربودا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
140
بوروندي
بوروندي
1085.83
141
تركمانستان
تركمانستان
1078.25
142
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
1072.66
142
إندونيسيا
إندونيسيا
1072.66
144
سورينام
سورينام
1071.85
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
178
بوروندي
بوروندي
829.84
179
كوراساو
كوراساو
820.81
180
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
812.65
181
جزر الكايمن
جزر الكايمن
801.25
182
إسواتيني
إسواتيني
791.04
١٥ مارس ٢٠٢٤
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