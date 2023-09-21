FIFA.com
الخميس 21 سبتمبر 2023, 08:00
تصنيف الرجال

الأرجنتين تبتعد بالصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا

  • أقيمت 159 مباراة دولية في سبتمبر/أيلول انطلاقة مثالية لبطلة العالم، الأرجنتين، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026

  • تقدم ملحوظ لكلّ من ألبانيا وغينيا بيساو وأروبا

أكّدت الأرجنتين هيمنتها على التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، بعد الانتصارين الذين حققتهما على حساب الإكوادور بنتيجة 1-0 وعلى بوليفيا بنتيجة 3-0 في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026، مبتعدة في الصدارة عن وصيفتها فرنسا التي سقطت أمام ألمانيا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية.

أمّا البرازيل (المرتبة الثالثة) وإنجلترا (المرتبة الرابعة) وبلجيكا (المرتبة الخامسة)، فقد حافظت على مراكزها في قائمة أفضل 5 منتخبات، التي لم تتغير مقارنة مع تصنيف FIFA العالمي لشهر يوليو/تموز 2023، تتبعها منتخبات كرواتيا (المرتبة السادسة ) وهولندا (المرتبة السابعة) والبرتغال (المرتبة الثامنة، +1)، وهو المنتخب الوحيد الذي أحرز تقدماً في قائمة العشرة الأوائل. وتراجعت إيطاليا إلى المركز التاسع بعد تعادلها مع مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024، بينما تختم إسبانيا قائمة أفضل عشرة منتخبات.

Ranking September 2023 AR

أما باقي الترتيب، فقد شهد تقلبات كثيرة، إذ بين المركز العاشر والمركز الخمسين، تقدم أكثر من 17 منتخباً بمرتبة أو أكثر. فقفزت كلّ منالنمسا (25، +4) والمجر ( 32، +4) أربعة مراكز إلى الأمام، أما منتخبا مالي (49، + 2) وساحل العاج (50، +2) فتقدما بمركزين وشقّا طريقهما إلى قائمة أفضل 50.

ومن جهتها، شهدت أيرلنداالشمالية (74، -10) أكبر تراجع في اللائحة بعد أن منيت بهزيمتين متتاليتين أمام سلوفينيا بنتيجة 4-2 وأمام كازاخستان بنتيجة 1-0. كذلك تراجع منتخب بيلاروسيا (105، -7) سبعة مراكز وخرج من قائمة أفضل 100 منتخب، التي استقبلت منتخبات ترينيداد وتوباغو (98، +4) وموريتانيا (99، +2) وكازاخستان (100، +4).

الصدارةالأرجنتين (دون تغيير)
الدخول إلى قائمة المراكز العشرة الأوائللا يوجد
الخروج من قائمة المراكز العشرة الأوائللا يوجد
مجموع المباريات التي لعبت159
الأكثر خوضاً للمبارياتمدغشقر (4 مباريات)
أكبر تقدم من حيث النقاطألبانيا (+20.08 نقطة)
أكبر تقدم من حيث المراكزأروبا وغينيا بيساو (+6 مراتب)
أكبر تراجع من حيث النقاطأيرلندا الشمالية (-27.97 نقطة)
أكبر تراجع من حيث المراكزأيرلندا الشمالية (-10 مراتب)
منتخبات جديدة دخلت التصنيفلا يوجد
منتخبات غادرت التصنيفلا يوجد
منتخبات غير نشطة لم تعد مصنفةساموا الأمريكية، إريتريا، ساموا، تونغا

وحققت بولندا الارتقاء الأفضل من حيث النقاط (+20.08 نقطة) بعد فوزها علىألبانيا (62، +3) بنتيجة 2-0، أما من حيث المراكز، فقد كانت حصة الأسد من نصيب غينيا بيساو (106، +6) وأروبا (193، +6).

يُرجى النقر هنا للاطلاع على جدول التصنيف الكامل.

ستصدر النسخة المقبلة من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول.

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