الأرجنتين تبتعد بالصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا

أقيمت 159 مباراة دولية في سبتمبر/أيلول انطلاقة مثالية لبطلة العالم، الأرجنتين، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026

تقدم ملحوظ لكلّ من ألبانيا وغينيا بيساو وأروبا

أكّدت الأرجنتين هيمنتها على التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، بعد الانتصارين الذين حققتهما على حساب الإكوادور بنتيجة 1-0 وعلى بوليفيا بنتيجة 3-0 في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026، مبتعدة في الصدارة عن وصيفتها فرنسا التي سقطت أمام ألمانيا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية.

أمّا البرازيل (المرتبة الثالثة) وإنجلترا (المرتبة الرابعة) وبلجيكا (المرتبة الخامسة)، فقد حافظت على مراكزها في قائمة أفضل 5 منتخبات، التي لم تتغير مقارنة مع تصنيف FIFA العالمي لشهر يوليو/تموز 2023، تتبعها منتخبات كرواتيا (المرتبة السادسة ) وهولندا (المرتبة السابعة) والبرتغال (المرتبة الثامنة، +1)، وهو المنتخب الوحيد الذي أحرز تقدماً في قائمة العشرة الأوائل. وتراجعت إيطاليا إلى المركز التاسع بعد تعادلها مع مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-1 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024، بينما تختم إسبانيا قائمة أفضل عشرة منتخبات.

أما باقي الترتيب، فقد شهد تقلبات كثيرة، إذ بين المركز العاشر والمركز الخمسين، تقدم أكثر من 17 منتخباً بمرتبة أو أكثر. فقفزت كلّ منالنمسا (25، +4) والمجر ( 32، +4) أربعة مراكز إلى الأمام، أما منتخبا مالي (49، + 2) وساحل العاج (50، +2) فتقدما بمركزين وشقّا طريقهما إلى قائمة أفضل 50.

ومن جهتها، شهدت أيرلنداالشمالية (74، -10) أكبر تراجع في اللائحة بعد أن منيت بهزيمتين متتاليتين أمام سلوفينيا بنتيجة 4-2 وأمام كازاخستان بنتيجة 1-0. كذلك تراجع منتخب بيلاروسيا (105، -7) سبعة مراكز وخرج من قائمة أفضل 100 منتخب، التي استقبلت منتخبات ترينيداد وتوباغو (98، +4) وموريتانيا (99، +2) وكازاخستان (100، +4).

الصدارة الأرجنتين (دون تغيير) الدخول إلى قائمة المراكز العشرة الأوائل لا يوجد الخروج من قائمة المراكز العشرة الأوائل لا يوجد مجموع المباريات التي لعبت 159 الأكثر خوضاً للمباريات مدغشقر (4 مباريات) أكبر تقدم من حيث النقاط ألبانيا (+20.08 نقطة) أكبر تقدم من حيث المراكز أروبا وغينيا بيساو (+6 مراتب) أكبر تراجع من حيث النقاط أيرلندا الشمالية (-27.97 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز أيرلندا الشمالية (-10 مراتب) منتخبات جديدة دخلت التصنيف لا يوجد منتخبات غادرت التصنيف لا يوجد منتخبات غير نشطة لم تعد مصنفة ساموا الأمريكية، إريتريا، ساموا، تونغا

وحققت بولندا الارتقاء الأفضل من حيث النقاط (+20.08 نقطة) بعد فوزها علىألبانيا (62، +3) بنتيجة 2-0، أما من حيث المراكز، فقد كانت حصة الأسد من نصيب غينيا بيساو (106، +6) وأروبا (193، +6).

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