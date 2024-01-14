اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ffgb.gw
العنوان
Alto Bandim Nova Sede,
Boîte postale 375,
1035 BISSAU
Guinea-Bissau
طرق التواصل
الهاتف: +245/320 6914
البريد الإلكتروني:ffgb_bissau@hotmail.com
فاكس: +245/320 6914
التنظيم
الرئيس
كارلوس ألبيرتو تيكسييرا
نائب الرئيس
Bacar CAMARA
Dembo SISSE
Rivaldo ANTONIO
Serifo SO
سيليستينو لوبيز
الأمينة العامة
فيرجينيا مينديز دا كروز
أمينة الصندوق
فيرجينيا مينديز دا كروز
مدير الوسائط والاتصالات
جواو مانتيجاس
المدير الفني
Eric MARE
مدرب وطني لفريق الرجال
BOA MORTE
مدرب وطني لفريق السيدات
روماو دوس سانتوس
رئيسة لجنة الحكام
Artemisa CUMA
رئيس/مدير قسم الحكام
أرسطوتلس سواريس دا غاما
منسّق الحكام
أرسطوتلس سواريس دا غاما
منسق المباريات داخل الصالات
مارسيلينو أريس
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١٤ يناير ٢٠٢٤