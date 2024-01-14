FIFA.com

اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم

اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ffgb.gw

العنوان

Alto Bandim Nova Sede,

Boîte postale 375,

1035 BISSAU

Guinea-Bissau

طرق التواصل

الهاتف: +245/320 6914

البريد الإلكتروني:ffgb_bissau@hotmail.com

فاكس: +245/320 6914

التنظيم

الرئيس

كارلوس ألبيرتو تيكسييرا

نائب الرئيس

Bacar CAMARA

Dembo SISSE

Rivaldo ANTONIO

Serifo SO

سيليستينو لوبيز

الأمينة العامة

فيرجينيا مينديز دا كروز

أمينة الصندوق

فيرجينيا مينديز دا كروز

مدير الوسائط والاتصالات

جواو مانتيجاس

المدير الفني

Eric MARE

مدرب وطني لفريق الرجال

BOA MORTE

مدرب وطني لفريق السيدات

روماو دوس سانتوس

رئيسة لجنة الحكام

Artemisa CUMA

رئيس/مدير قسم الحكام

أرسطوتلس سواريس دا غاما

منسّق الحكام

أرسطوتلس سواريس دا غاما

منسق المباريات داخل الصالات

مارسيلينو أريس

تصنيف غينيا-بيساو
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف الكامل للسيدات
أحدث المواضيع من اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Opening Ceremony during the 2023 Africa Cup of Nations Final match between Cote dIvoire and Guinea Bissau at the Alassane Ouattara Stadium in Abidjan, Cote dIvoire ©Gavin Barker/BackpagePix
المنظمة
رئيس FIFA يتوقع "بطولة رائعة" بعد حضوره المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023
١٤ يناير ٢٠٢٤
Albania's players celebrate after winning at the end of the UEFA Euro 2024 Group E qualification match between Albania and Poland, at The "Air Albania" stadium in Tirana on September 10, 2023. (Photo by ADNAN BECI / AFP) (Photo by ADNAN BECI/AFP via Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تبتعد بالصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
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البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
٢١ يناير ٢٠٢٠
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البطولات
صدامات عربية ساخنة والكاميرون تواجه كوت ديفوار
٢١ يناير ٢٠٢٠
Draw assistant Samuel Eto'o draws Cameroon in African Zone draw at the Preliminary Draw of the 2018 FIFA World Cup in Russia at The Konstantin Palace
البطولات
الأعين شاخصة على القرعة الأفريقية
١٩ يناير ٢٠٢٠
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