مقدِّمة

إذ نُقدّر خصوصيتك ونلتزم بحماية بياناتك، فإن إشعار الخصوصية هذا (الإشعار") يوضح كيفية قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والشركات التابعة له في البلدان المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026™، والتي تديرها كيانات FIFA في كندا (FWC26 Canada Football Ltd.) والمكسيك (FWC2026 Mexico S. de R.L. de C.V.) والولايات المتحدة الأمريكية (FWC2026, US, Inc.)، ويُشار إليها مجتمعةً بـ "FIFA26" أو "نحن" أو ضمير الملكية "نا، بجمع البيانات المقدمة من الأفراد ("الأفراد") *أو نيابةً عنهم واستخدامها والإفصاح عنها خلال عملية تقديم الطلبات عبر بوابة حجز الترددات اللاسلكية المرتبطة بكأس العالم FIFA 2026™.

في سياق هذا الإشعار، يُقصد بـ "البيانات الشخصية" أي معلومات تحدد هوية فرد أو ترتبط به أو تصفه أو يمكن، بصورة معقولة، ربطها به. كما نقصد باستخدام ضمائر "أنت" أو ضمير الملكية (ـك) في هذا الإشعار إلى الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية، سواء قدّمها هو مباشرة أو قُدِّمت نيابة عنه.

ومن خلال تقديم استمارة الطلب، توافق على أنك:

حصلتَ بشكل قانوني على البيانات الشخصية التي تقدمها إلى FIFA26، وأنها دقيقة. أنت مخوّل بتقديم البيانات الشخصية لأي فرد آخر مشمول في الطلب، حيثما ينطبق ذلك؛ إذا كنتَ تقدم نموذج الطلب نيابةً عن فرد آخر، فقد أُبلغ ذلك الفرد بكيفية جمع FIFA26 للبيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها بموجب هذا الإشعار؛ أنتَ (وأي فرد تُقدِّم نيابة عنه استمارة تسجيل أو طلب) توافق على قيام FIFA26 بجمع البيانات الشخصية واستخدامها والكشف عنها كما هو منصوص عليه في هذا الإشعار. قرأتَ هذا الإشعار ووافقتَ على محتوياته.

يُرجى قراءة هذا الإشعار بعناية لفهم كيفية جمع FIFA26 لبياناتك الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها عند تقديم طلب عبر بوابة حجز الترددات اللاسلكية. كما يوضح هذا الإشعار كيفية جمعنا للبيانات الشخصية عبر مواقع FIFA26 الإلكترونية وتطبيقاتها للهواتف المحمولة والأنظمة الأخرى، حسب الاقتضاء، التي ترتبط بهذا الإشعار. وبإمكانك ضبط خيارات ملفات تعريف الارتباط في أي وقت، وذلك من خلال الخيار المتاح في تذييلة موقعنا الإلكتروني. للمزيد من المعلومات عن تكنولوجيا التعقّب على الإنترنت، يُرجى الاطّلاع على إشعار ملفّات تعريف الارتباط، أمّا لمعرفة التدابير المُطبّقة لحماية البيانات العامة، فيُرجى الاطّلاع على البوّابة الإلكترونية لحماية البيانات.

ونُشير إلى أن شركة FIFA26 ستمتثل بالتزاماتها بموجب لقوانين حماية البيانات المُطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية (على المستوى المحلي والفدرالي والولايات) وفي كندا (على المستوى الفدرالي والمقاطعات) وفي المكسيك (القوانين الفدرالية، التي تشمل القانون الفدرالي المعني بحماية البيانات الشخصية بحوزة شركات القطاع الخاص، ولوائحه) والقانون الفدرالي لحماية البيانات في سويسرا وأي قوانين أخرى تنطبق على عمليات شركة FIFA26 ("قوانين حماية البيانات المُطبقة).

قد يتوفّر هذا الإشعار بلغات إضافية تماشياً مع المتطلبات القانونية المحلية.

جمع البيانات الشخصية

تجمع شركة FIFA26 الفئات التالية من البيانات الشخصية خلال التسجيل أو تقديم الطلب:

معرّفات الهوية الشخصية، بما في ذلك الاسم الأول واسم العائلة؛ بيانات الاتصال، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني؛ معلومات المؤسَّسة، بما في ذلك اسم الشركة؛ البيانات التقنية وبيانات الإنترنت (إذا زرت موقعنا الإلكتروني أو استخدمت التطبيقات المحمولة أو المنصة أو أدوات رقمية أخرى، فقد نجمع معلومات محدودة عن جهازك وتفاعلاتك. وقد يشمل ذلك بيانات جُمعت من خلال ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مماثلة تُستخدم لدعم الوظائف والحفاظ على جلسات مستخدم آمنة، مثل تخزين معلومات تسجيل الدخول ومعرّفات المستخدمين).

لا نجمع البيانات الشخصية الحساسة وفقاً للتعريف الوارد في قوانين حماية البيانات المعمول بها.

لا تجمع FIFA26، عن علم، بيانات شخصية من أفراد دون السن الأدنى المطلوب بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها. وفي حال جُمعت هذه البيانات عن غير قصد، فسيجري حذفها وفقاً لتلك القوانين.

كيفية استخدامنا للبيانات الشخصية

ستَستخدم شركة FIFA26 البيانات الشخصية للغايات التالية:

إدارة استخدام الترددات اللاسلكية والإشراف عليه؛ تيسير التسجيل وتقديم طلبات تراخيص الترددات، بما في ذلك تسجيل المعدات اللاسلكية بموجب التراخيص الصادرة؛ دعم عملية تقديم الطلبات الخاصة بالمعدات المعفاة من التراخيص ضمن مختلف فئات الاستخدام؛ ترتيب مواعيد الفحص ووضع العلامات وتأكيدها؛ تيسير إنشاء الحسابات والتحقق من الهوية وإدارة حسابات المستخدمين؛ تقديم الدعم للعملاء ومعالجة الاستفسارات، حسب الاقتضاء؛ الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية المُطبَّقة. تشغيل موقعنا الإلكتروني ومنصتنا وأدواتنا الرقمية ذات الصلة وتحسينها.

ستعالج FIFA26 البيانات الشخصية وتحتفظ بها طوال المدة اللازمة بصورة معقولة لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها.

مشارَكة البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة تُعالج البيانات ومع مقدمي الخدمات

ستُشارك FIFA26 البيانات الشخصية مع الفئات التالية من الأطراف الثالثة، وللأهداف الموضحة أعلاه:

معالجو البيانات ومقدمو الخدمات، بمن فيهم الأطراف الثالثة التي تدعم تشغيل المنصة وتقدم خدمات نيابةً عنا، ولا سيما فيما يتعلق بطلبات التراخيص وعمليات التسجيل والإصدار؛ السلطات العامة (الحكومية) المعنية و/أو الهيئات والمنظمات المخوّلة، بحسب ما قد تقتضيه قوانين حماية البيانات المعمول بها أو أي قانون آخر واجب التطبيق، بما في ذلك لأغراض الأمن والامتثال التنظيمي المرتبطة باستخدام الترددات اللاسلكية وترخيصها.

كما قد نشارك البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة، في حال كان ذلك بموجب إلزام قانوني أو بناءً على موافقتك، حسب الاقتضاء،

ونضمن في هذه الحالة الامتثال لقوانين حماية البيانات المُطبَّقة، وننفذ الإجراءات الوقائية الملائمة لحماية بياناتك الشخصية.

النقل الدولي للبيانات الشخصية

قد تُنقل البيانات الشخصية التي نجمعها من الأفراد أو يُفصح عنها خارج الولاية القضائية التي جُمعت فيها. وقد تنقل FIFA26 البيانات الشخصية إلى مورّدين ومقدمي خدمات من الأطراف الثالثة يقع مقرهم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وسويسرا، بحسب الاقتضاء. لمزيد من المعلومات حول سياسات الخصوصية وإجراءاتها، والمتعلقة بالموردين ومقدمي الخدمات من أطراف ثالثة، ندعوك للتواصل مع مسؤولنا المختص بحماية البيانات عبر البريد الإلكتروني dataprotection@fifa.org، أو تفضلوا بزيارة بوابة FIFA لحماية البيانات.

تخزين البيانات الشخصية وأمن البيانات

يتم تخزين البيانات الشخصية والحفاظ عليها في قاعدة بيانات في أوروبا الغربية، وتتم إدارتها من قِبل شركة FIFA26، ولكن قد يتم تخزين بعض البيانات الشخصية أو كلها، أو الوصول إليها من مواقع خارج البلد حيث جُمعت، وعند تنفيذ عمليات نقل عبر الحدود، ستلتزم شركة FIFA26 بقوانين حماية البيانات المعمول بها.

تحتفظ FIFA26 بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض المبينة في هذا الإشعار أو للامتثال للالتزامات القانونية المعمول بها. وعلى وجه التحديد، لن يُحتفظ بالبيانات الشخصية التي جُمعت من أجل

أنشطة إدارة الترددات اللاسلكية وتنسيقها خلال كأس العالم FIFA 2026™ إلا للمدة اللازمة لاستكمال هذه الأنشطة. وعند انتهاء هذه الأنشطة، أو قبل ذلك بناءً على طلبك، ستُحذف البيانات الشخصية.

يجوز للأفراد طلب الحذف المبكر لبياناتهم الشخصية، وسيجري تقييم هذه الطلبات في ضوء الالتزامات القانونية المعمول بها واحتياجات العمل المشروعة والمتطلبات التشغيلية. يمكن تقديم طلبات الحذف هذه عبر عنوان البريد الإلكتروني للدعم [supportspectrum@fifa.org](mailto:supportspectrum@fifa.org) المتاح على بوابة حجز الترددات اللاسلكية. وعند تلقي طلب حذف صالح، سيُزال حسابك والبيانات الشخصية المرتبطة به من جميع الأنظمة ذات الصلة خلال 72 ساعة.

الحقوق الفردية

قد يَحقّ للفرد، بموجب قوانين حماية البيانات المُطبّقة في الولاية القضائية لمكان إقامته، ممارسة بعض الحقوق المتعلقة ببياناته الشخصية، مع ضرورة مراعاة الشروط والقيود المنصوص عليها في تلك القوانين. وقد تشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

حق معرفة البيانات الشخصية التي جمعتها شركة FIFA26 عنه وكيفية استخدامنا للمعلومات. حق الوصول إلى بياناته الشخصية التي تحتفظ بها شركة FIFA26 وحق استلام نسخة منها. حق التصحيح إذا كانت أي من بياناته الشخصية التي تحتفظ بها شركة FIFA26 غير دقيقة أو غير كاملة. حق الانسحاب من الموافقة على استخدام شركة FIFA26 للبيانات الشخصية ومن الكشف عنها في المجالات التي تغطيها الموافقة. حق طلب إلغاء وحذف البيانات الشخصية، حيثما يسمح القانون بذلك. حق الاعتراض على أنواع معينة من معالجة البيانات أو على تقييدها حيثما ينطبق ذلك. حق الانسحاب من عملية اتخاذ القرار الآلي أو إعداد الملفات الشخصية (بروفايلنغ) بشكل آلي حيثما ينطبق ذلك. خيارات لتقييد استخدام البيانات الشخصية والكشف عنها حيثما ينطبق ذلك. حق تلقي البيانات الشخصية ضمن شكل قابل للنقل، حيثما يكون ذلك متاحاً تقنياً. حق تقديم شكوى إلى سلطة حماية البيانات المعنية.

عندما نتلقّى طلباً، من الممكن أن نتحقّق من هويتك ونطلب المزيد من المعلومات، بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المُطبّقة.

الشكاوى ومعلومات الاتصال

إذا كان لدى أي شخص أية أسئلة متعلقة بهذا الإشعار، أو كان يرغب في الحصول على معلومات إضافية حول كيفية ممارسة حقوقه الفردية الممنوحة له بموجب القوانين المحلية، فندعوه للتواصل مع مسؤول حماية البيانات في شركة FIFA26 على العنوان dataprotection@fifa.org أو زيارة منصة FIFA لحماية البيانات، كما يمكنه التواصل معنا على العنوان Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Switzerland. ستبذل شركة FIFA26 كافة الجهود المعقولة لمعالجة أي مخاوف أو شكاوى يطرحها صاحب البيانات بخصوص معالجة بياناته الشخصية وستعمل على حلّها.

بموجب القوانين المُطبَّقة، قد يكون للأشخاص الحق أيضاً في تقديم شكوى إلى هيئة ناظمة معنية بالخصوصية أو حماية البيانات إذا كانت لديهم مخاوف بشأن كيفية تعامل شركة FIFA26 مع بياناته الشخصية.