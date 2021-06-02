اللاعبون المحترفون

كيف نستعمل بياناتك؟

أنت نجم اللعبة وقدوة الملايين من البشر، ونحن نحيّيك على هذا. نستخدم بياناتك للامتثال لقواعد كرة القدم وللوائح وضع اللاعبين وانتقالاتهم، ولتسديد المدفوعات وتوزيع الأموال والحفاظ على انفتاح كرة القدم وشفافيتها، وتبادل المعلومات بين الاتحادات الأعضاء وFIFA. كما نستخدم بياناتك لإنشاء ملفات الإحصاء التي تثير حماس جماهيرنا، فعلى سبيل المثال: قد نقيس المسافة الإجمالية التي تجريها أثناء إحدى المباريات أو إلى أي مدى يُمكن لقدمك اليسرى ركل الكرة.

من أين تأتينا بياناتك؟

تأتينا بياناتك منك مباشرة، من خلال التكنولوجيا مثل الفيديو أو GPS، ومن الاتحادات الأعضاء والمدراء الفنيين للفرق وشركاء FIFA والأطباء.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

الإسم

هوية FIFA

تاريخ الميلاد

الجنس

الاتحاد العضو

أنواع كرة القدم

الوضعية (هاوي أو محترف)

تعليمات ومعلومات التحويل، بما في ذلك الرسوم

التفاصيل البنكية

الإعلان عن مدفوعات الطرف الثالث وآثارها

إقرار ملكية الطرف الثالث للحقوق الاقتصادية للاعبين

الهواة والمحترفون: وضعية الاحتراف

الصور والفيديوهات

البيانات الصحية لأغراض مكافحة المنشطات

بيانات البطولات

بيانات الأداء

بيانات التتبع البصري رباعي الأبعاد

بيانات تتبع التفاصيل

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

نحتفظ ببياناتك طالما أنك تلعب كرة القدم المنظمة.

مع من نشارك بياناتك؟

اتحادات كرة القدم الأعضاء

الاتحادات القارية

اللجان المنظمة المحلية

الشركاء الإعلاميين والتقنيين لـFIFA

المشجعون

أي جزء يغطي هذا من اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)؟

المادة 6 الفقرة 1 (أ) GDPR (اعتماد)

المادة 6 الفقرة 1 (ب) GDPR (عقد)

المادة 6 الفقرة 1 (ج) GDPR (بالتوافق مع المتطلبات القانونية)

المادة 6 الفقرة 1 (ه) GDPR (مصلحة عامة)

المادة 6 الفقرة 1 (و) GDPR (مصالح مشروعة)

ما هو ميثاق حقوق بيانات اللاعبين؟