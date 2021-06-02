اللاعبون الهواة

كيف نستعمل بياناتك؟

أنت القلب النابض للعبة، وكل لاعب يتطلع إلى المجد المحلي يأتي للتدرب في كل الفصول. نستخدم بياناتك للامتثال لقواعد كرة القدم وللوائح وضع اللاعبين وانتقالاتهم، ولتسديد المدفوعات وتوزيع الأموال والحفاظ على انفتاح كرة القدم وشفافيتها، وتبادل المعلومات بين الاتحادات الأعضاء وFIFA.

من أين تأتينا بياناتك؟

تأتينا معلوماتك من مديري الفرق، ومن عند اتحاداتنا الأعضاء.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

  • الاسم

  • هوية FIFA

  • تاريخ الميلاد

  • الجنس

  • الاتحاد العضو

  • أنواع كرة القدم

  • تعليمات ومعلومات التحويل، بما في ذلك الرسوم

  • التفاصيل البنكية

  • الإعلان عن مدفوعات الطرف الثالث وآثارها

  • إقرار ملكية الطرف الثالث للحقوق الاقتصادية للاعبين

  • الهواة والمحترفون: وضعية الاحتراف

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

نحتفظ ببياناتك طالما أنك تلعب كرة القدم المنظمة.

مع من نشارك بياناتك؟

  • اتحادات كرة القدم الأعضاء

  • الاتحادات القارية

أي جزء يغطي هذا من اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)؟

  • المادة 6 الفقرة 1 (ج) GDPR (بالتوافق مع المتطلبات القانونية)

  • المادة 6 الفقرة 1 (ه) GDPR (مصلحة عامة)

  • المادة 6 الفقرة 1 (و) GDPR (مصالح مشروعة)

موضوعات البيانات

uccrbrfd6yfi1lbcpf2r.jpg
مشترو التذاكر

هنيئا لك، فقد اشتريت تذكرة لأحد بطولاتنا العريقة! يجب أن تعلم قبل صافرة البداية أننا نستخدم بياناتك لنوفر خدمة للعملاء ولإدارة علاقتنا (والعقد الموجود بيننا) ولنسمح لك بدفع ثمن تذكرتك.

LE HAVRE, FRANCE - JUNE 27: David Beckham is seen in the stands prior to the 2019 FIFA Women's World Cup France Quarter Final match between Norway and England at Stade Oceane on June 27, 2019 in Le Havre, France. (Photo by Matthew Lewis - FIFA/FIFA via Getty Images)
الضيوف

نتطلع للترحيب بك في إحدى بطولاتنا لتشاركنا حب هذه اللعبة الجميلة.

LE HAVRE, FRANCE - JUNE 07: Members of team Spain walk the pitch during their team familiarization session ahead of the FIFA Women's World Cup France 2019 at Stade Océane on June 07, 2019 in Le Havre, France. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
المتطوعون وأعضاء فريق البطولة

نشكرك على كونك جزءًا من فريق الموظفين والمتطوعين المساهمين في تحقيق بطولاتنا، لا يُمكننا أن نفعل ذلك بدونك!

VALENCIENNES, FRANCE - JUNE 29: Match officials line-up prior to the 2019 FIFA Women's World Cup France Quarter Final match between Italy and Netherlands at Stade du Hainaut on June 29, 2019 in Valenciennes, France. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)
حكام المباريات

لن تُلعب مباراة لولا جهود الكادحين من حكامنا، لذا نشكرك على كل ما تفعله من أجل كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وسنستخدم بياناتك لتنظيم منافساتنا وورشات العمل والندوات والبطولات.

SHANGHAI, CHINA - OCTOBER 24: FIFA President Gianni Infantino speaks to the media after a FIFA Council Meeting at Shanghai Mandarin Oriental on October 24, 2019 in Shanghai, China. (Photo by Fred Lee - FIFA/FIFA via Getty Images)
الإعلاميون

شكراً على مساعدتك في رواية قصة كرة القدم نستخدم بياناتك لإدارة الوصول إلى قنوات FIFA الإعلامية واعتماد الصحفيين والمصورين ومراسلي البث الذين يساعدوننا في إيصال كرة القدم إلى العالم.

DOHA, QATAR - DECEMBER 21: The teams line up before the FIFA Club World Cup 2019 final match between Liverpool FC and CR Flamengo at Khalifa International Stadium on December 21, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
وكلاء المباريات

يساعدنا وكلاء المباريات في الجمع بين المجتمعات والبلدان والأندية والمنتخبات الوطنية، فأنت تجسد فلسفة كرة القدم الحية في FIFA.

LYON, FRANCE - JULY 07: USA fans celebrate following their sides victory in the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France. (Photo by Marianna Massey - FIFA/FIFA via Getty Images)
المشجعون

لا وجود لكرة القدم دون وجود مشجعين أمثالك، فحماسك يوقظنا باكرا ليدفعنا لجعل كرة القدم عالمية حقًا.

ASUNCION, PARAGUAY - NOVEMBER 27: Kids practice Beach Soccer at the Grassroots Festival FIFA Beach Soccer World Cup Paraguay 2019 on November 27, 2019 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)
اللاعبون الأقل من 18 سنة

أنت مستقبل اللعبة. نستخدم بياناتك للمساهمة في الحفاظ على كرة القدم آمنة ومنفتحة، وحماية اللاعبين الشباب، والامتثال لقواعد كرة القدم، وتوزيع الأموال ومدفوعات الدعم، ومشاركة المعلومات بين الاتحادات الأعضاء وFIFA.

ZURICH, SWITZERLAND - MAY 31: Alan Varela of Boca Juniors (L) is challenged by Nuno Cunha of Benfica Lissabon (R) in the Mens final match between Benfica Lissabon and Boca Juniors during day two of the Blue Stars FIFA Youth Cup at Sportanlage Buchlern on May 31, 2019 in Zurich, Switzerland. (Photo by Sebastian Widmann - FIFA/FIFA via Getty Images)
LYON, FRANCE - JULY 02: Carly Telford of England celebrates her sides first goal during the 2019 FIFA Women's World Cup France Semi Final match between England and USA at Stade de Lyon on July 02, 2019 in Lyon, France. (Photo by Naomi Baker - FIFA/FIFA via Getty Images)
اللاعبون المحترفون

أنت نجم اللعبة وقدوة الملايين من البشر، نحييك على هذا. نستخدم بياناتك للامتثال لقواعد كرة القدم وللوائح وضع اللاعبين وانتقالاتهم، ولتسديد المدفوعات وتوزيع الأموال والحفاظ على انفتاح كرة القدم وشفافيتها

dgemi2ocibkwhxrrf1tu.jpg
الحفاظ على نظافة اللعبة

تقع على عاتق الجميع مسؤولية اللعب وفقًا للقواعد والتأكد من خلو اللعبة الجميلة من المنشطات.

MILAN, ITALY - FEBRUARY 08: Alexander Shaw and Harry-John Hesketh of Hashtag United team and Ramy Abdelaal and Haroun Yassin of Nasr eSports team compete during the FIFA eClub World Cup 2020 - Day 2 on February 08, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
لاعبي كرة القدم الرقمية

يتابع المشجعون المتحمسون من جميع أنحاء العالم الحدث عبر الإنترنت. ونستخدم بياناتك لنمنحك إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي الذي تجري فيه اللعبة.

DOHA, QATAR - DECEMBER 17: Referee Ismail Elfath of USA blows his whistle during the FIFA Club World Cup Qatar 2019 Semi Final between CR Flamengo and Al Hilal FC at Khalifa International Stadium on December 17, 2019 in Doha, Qatar. (Photo by Mike Hewitt - FIFA/FIFA via Getty Images)
المبلّغون عن المخالفات

اللعب النظيف هو عنوان اللعبة. يجب عليك أن تصدر صافرة عندما ترى تلاعبًا خبيثًا داخل الملعب أو خارجه.

آخر تحديث: الأربعاء، 3 نوفمبر 2021 في 12:45 م
