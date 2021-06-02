اللاعبون الهواة

كيف نستعمل بياناتك؟

أنت القلب النابض للعبة، وكل لاعب يتطلع إلى المجد المحلي يأتي للتدرب في كل الفصول. نستخدم بياناتك للامتثال لقواعد كرة القدم وللوائح وضع اللاعبين وانتقالاتهم، ولتسديد المدفوعات وتوزيع الأموال والحفاظ على انفتاح كرة القدم وشفافيتها، وتبادل المعلومات بين الاتحادات الأعضاء وFIFA.

من أين تأتينا بياناتك؟

تأتينا معلوماتك من مديري الفرق، ومن عند اتحاداتنا الأعضاء.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

الاسم

هوية FIFA

تاريخ الميلاد

الجنس

الاتحاد العضو

أنواع كرة القدم

تعليمات ومعلومات التحويل، بما في ذلك الرسوم

التفاصيل البنكية

الإعلان عن مدفوعات الطرف الثالث وآثارها

إقرار ملكية الطرف الثالث للحقوق الاقتصادية للاعبين

الهواة والمحترفون: وضعية الاحتراف

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

نحتفظ ببياناتك طالما أنك تلعب كرة القدم المنظمة.

مع من نشارك بياناتك؟

اتحادات كرة القدم الأعضاء

الاتحادات القارية

أي جزء يغطي هذا من اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)؟