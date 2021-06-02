كيف نستعمل بياناتك؟
لا وجود لكرة القدم دون وجود مشجعين أمثالك، فحماسك يوقظنا باكرا ليدفعنا لجعل كرة القدم عالمية حقًا. نستخدم بياناتك لنجعل منتجاتنا وخدماتنا ومنافساتنا أفضل من خلال مراقبة كيفية استخدامك لخدماتنا، كما تمكننا معلوماتك من إدارة علاقتك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (بما في ذلك إدارة أي عقد مبرم بيننا) وإدارة مشاركتك في اللعبة وفي مواقعنا الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والخدمات التي تستخدمها والمنتجات التي تشتريها، كما نستخدم بياناتك لإعلامك بكل الأشياء الرائعة التي تحدث في كرة القدم، وقد تفعل الأطراف الثالثة التي تعمل معنا الشيء نفسه بعد موافقتك - وللامتثال لالتزاماتنا القانونية والتنظيمية.
من أين تأتينا بياناتك؟
تأتينا معلوماتك من عندك مباشرة بعد تسجيلك في fanmovement.com.
ما هي البيانات التي نجمعها؟
الاسم
البريد الإلكتروني
الدولة
الجنس
الاهتمامات
طريقة استعمالك لقنواتنا الاجتماعية
المعلومات التي تختار مشاركتها على قنواتنا، مثل لاعبك المفضل أو سبب حبك لكرة القدم
ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟
نحتفظ ببياناتك طالما لازلت متفاعلا مع fanmovement.com، ويتم الاحتفاظ بكل المعلومات لمدة أقصاها ست سنوات.
مع من نشارك بياناتك؟
الموردون
المعالجون الفرعيون
أي جزء يغطي هذا من اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)؟
المادة 6 الفقرة 1 (أ) GDPR (اعتماد)
المادة 6 الفقرة 1 (ج) GDPR (بالتوافق مع المتطلبات القانونية)