حكام المباريات

كيف نستعمل بياناتك؟

لن تُلعب مباراة لولا جهود الكادحين من حكامنا، لذا نشكرك على كل ما تفعله من أجل كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وسنستخدم بياناتك لتنظيم منافساتنا وورشات العمل والندوات والبطولات، بما في ذلك ترتيبات السفر والإقامة والمساعدة في طلبات التأشيرة، كما سيتم استخدامها لإضافة الحكام إلى قوائم التحكيم الدولية من FIFA وإلى مساعدة إدراج منصة حكام الفيديو المساعدين وبرامج منصات اعتمادها (VARIAAP).

من أين تأتينا بياناتك؟

تأتينا معلوماتك منك شخصياً، ومن اتحاداتنا الأعضاء ومنصة VAR IAAP من FIFA.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

الإسم

البريد الالكتروني، وعنوان السكن ورقم الهاتف

اللغات المُتكلم بها

المستوى الدراسي

الخبرة

تاريخ الميلاد

الجنسية

صورة ضوئية

الجنس

المؤهل

قياسات موحدة

تفاصيل الطول والوزن

معلومات السفر والنفقات

تفاصيل الحساب البنكي

رقم بطاقة التعريف أو جواز السفر

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

عادة ما نحتفظ بمثل هذه المعلومات لمدة ثماني سنوات، غير أنه يمكننا الاحتفاظ بها لمدة أطول إذا كان من شأنها التأثير على معلومات مباراة تاريخية.

مع من نشارك بياناتك؟

السلطات العامة

الاتحادات القدم الأعضاء والإتحادات القارية

أي جزء يغطي هذا من اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)؟